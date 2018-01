' Cavie umane nei test sui gas di scarico delle auto'

«Gas di scarico testati su scimmie e Cavie umane» : le rivelazioni della stampa tedesca : La Bild rivela esperimenti sui primati in un laboratorio di Albuquerque nel 2015. Volkswagen chiede scusa. Bmw si chiama fuori dagli esperimenti

Nuove inquietanti rivelazioni : usate Cavie umane per verificare gli effetti dei gas di scarico : Nuove inquietanti rivelazioni in riferimento ai test effettuati per verificare gli effetti dei gas di scarico dei motori diesel: dopo le notizie relative all’impiego di scimmie, stando a quanto riportano oggi i quotidiani Stuttgarter e Sueddeutsche Zeitung, le sperimentazioni avrebbero anche coinvolto esseri umani, ai quali sarebbe stato fatto inalare un gas contenuto nelle emissioni nel quadro di un esperimento voluto da un gruppo fondato ...