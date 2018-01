: Cassino, la giovane ‘Giulia’ è un’eroina come Franca Viola - silviabest77 : Cassino, la giovane ‘Giulia’ è un’eroina come Franca Viola - acerbosocial : Cassino, la giovane ‘Giulia’ è un’eroina come Franca Viola - Cascavel47 : Cassino, la giovane ‘Giulia’ è un’eroina come Franca Viola - ilfattoblog : Cassino, la giovane ‘Giulia’ è un’eroina come Franca Viola - Ho seguito con sgomento la vicenda della 14enne di Cas… - Ciociaria24 : Droga in famiglia: la giovane figlia accusata anche di un altro reato (Fonte: Ciociaria Oggi) #Cassino -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Ho seguito con sgomento la vicenda della 14enne diche, con un atto di coraggio di portata storica, coglie l’occasione di un tema scolastico per rivelare quello che in casa non poteva dire: il padre la stuprava da 6 mesi. Senza processi sommari ma attenendomi unicamente a affermazioni ufficiali manifesto sdegno, dolore, collera e alcune riflessioni. L’epilogo del suicidio del padre non risveglia in me alcuna pietà e ritengo la definizione dell’avvocato di famiglia “più triste ancora della vicenda in sé” l’ennesima violenza alla ragazza, unica parte gravemente e irreversibilmente lesa. Infatti quel suicidio senza due righe scritte (tipo: “chiedo perdono”) dimostra l’egocentrismo di un genitore che non solo invece di proteggere la figlia ne diventata l’orco, ma che (non reggendo alla vergogna?) si toglie di mezzo sigillando la propria miseria umana nell’alimentare sensi di colpa ...