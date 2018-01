Casinò | Campione | vincita di 250mila alle slot machine

Comasco vince 250mila franchi al Casinò di Campione : La vincita è di quelle che concorrono a cambiare una vita : 250.950 franchi. Tanto era l'ammontare del jackpot di una slot Cherry 5000 che ieri un Comasco di 67 anni si è assicurato alle 18.29, dopo ...

Casinò di Campione al verde I pm scommettono sul crac : Ma non si vive di sole puntate: ricca è infatti pure la parte dedicata all' intrattenimento con spettacoli, concerti, gran galà e servizi di ristorazione. Ma per scommettere non bisogna essere ...

La procura di Como chiede il fallimento per il Casinò di Campione d’Italia : La procura di Como ha chiesto il fallimento del casinò di Campione d’Italia per insolvenza. La decisione è stata presa al termine di un’inchiesta nata da un esposto del sindaco di Campione, il medico forzista Roberto Salmoiraghi, che quando era all’opposizione denunciò che il casinò non trasferiva i soldi al Comune. ...

I cinesi vanno pazzi per il gioco d’azzardo. A Campione d’Italia aprono il loro Casinò : Rien ne va plus. I giochi sono fatti. Se tutto va bene, o male dipende dai punti di vista, questa bella villa rosa di inizio ’900 in riva al Ceresio sarà presto Dragon Casino, il primo casinò interamente dedicato alla clientela cinese. Abbandonata da anni - oggi la si definisce eufemisticamente un magazzino - porte sprangate, persiane serrate, Vill...

Campione d'Italia - San Silvestro targato Hollywood al Casinò : Campione d'Italia (Como), 1 gennaio 2018 - Capodanno da star al casinò Campione d'Italia dove l'inizio del 2018 si è festeggiato con un grande party ispirato ai fasti di Hollywood e al mito di Marilyn ...

Casinò : vinti 150mila franchi a Campione d'Italia : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Ha vinto 150.450 franchi un comasco di 66 anni che ieri sera ha centrato il jackpot di una slot Cherry 5000. Non è stata la sola vincita della serata. Un altro giocatore si è assicurato 25 mila franchi con il jackpot di un’altra Cherry 2000; un milanese, frequentatore o

Menu da 'collezione' per il gran cenone di Capodanno al Casinò Campione d'Italia : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - ”Il nostro foie gras alla vaniglia, vin santo e pistacchi, composta di frutta secca, fiori di sale dalla camargue”, ah, e “pane rustico tostato”. L’entrée si annuncia all’altezza della tradizione del cenone di San Silvestro, gran cenone come gran gala per eccellenza è que

Casinò : Campione - nuove vincite alle slot : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - nuove vincite al Casinò Campione d'Italia. Giovedì della settimana scorsa, si spiega dalla casa di gioco, un giocatore di Roma ha vinto 52.465 euro alla slot Alfastrett cavalli. Il giorno successivo un cittadino serbo residente nel Canton Ticino ha vinto 25.100 franchi