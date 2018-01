Capitale della cultura ' Orgogliosi di questa città'

Parlemo Capitale della cultura : Paolo Gentiloni innaugura il progetto : Un progetto “originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee”. Dalla motivazione del MIBACT si comprende l’unicità e l’essenza del progetto Palermo: una capitale del Mediterraneo la cui ricchezza ...

Camilleri 'Agrigento merita di essere Capitale della cultura nel 2020' : 'Credo che qualcosa della generosità del mitico Gellia sia rimasto nel Dna degli agrigentini e lo dimostrano questi ultimi anni in cui migliaia e migliaia di persone che scappano dalle guerre, dalle ...

Stefano Franchi - Federmeccanica - : il Capitale umano della digitalizzazione : Un ecosistema nuovo e diverso dove la tecnologia consente di integrare e connettere vari settori e segmenti dell'economia e della società. L'industria italiana metalmeccanica come si pone in tema di ...

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La Capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La Capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la Consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio. Raggi : il Pd ha le idee confuse della Capitale : «Io non ho capito perché la Consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano». Così il...

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio della Capitale : 'Io non ho capito perché la consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano'. Così il sindaco Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber ...

Palermo : Capitale della Cultura - Dacia Maraini presidente comitato scientifico : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Si è insediato oggi, presso la Sala Sciascia di Palazzo Comitini, sede della città metropolitana di Palermo, il comitato di pilotaggio del progetto 'Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018'. A comporlo sono il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, l'assessore all

Perugia Capitale della genetica - nel ricordo del professor Herman Van den Bergh : Van den Berghe non è stato solo uno straordinario uomo di scienza, ma anche un grande appassionato di musica, arte e letteratura. Per questo, in suo onore, sono stati programmati diversi interventi ...

AMICI 17 - ALLIEVI SPAZZINI DI ROMA/ Le foto della punizione : eccoli mentre puliscono le strade della Capitale : Il settimanale Spy ha pubblicato le foto che ritraggono gli ALLIEVI di AMICI intenti a pulire le strade di ROMA. La punizione era stata decisa da Maria De Filippi. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:28:00 GMT)

Olanda : la bella Leeuwarden - Capitale della cultura : Olanda: la bella Leeuwarden, capitale della cultura Un calendario di tutto rilievo per celebrare l’evento. Al centro Mata Hari e le straordinarie opere di Escher Continua a leggere L'articolo Olanda: la bella Leeuwarden, capitale della cultura sembra essere il primo su NewsGo.

Capitale della cultura 2020 - bocciata la candidatura di Prato : Il ministero ha comunicato le dieci città finaliste ma Prato non c'è, forse penalizzata dalla nomina della vicina Pistoia nel 2017. Sfumato un finanziamento di 1 milione di euro

Capitale Italiana della Cultura 2020. Selezionate dieci città : Si contendono il titolo Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso

Amici - i ragazzi a disposizione di Roma per pulire le strade della Capitale : 'La vita è fatta di regole che devono essere rispettate, e così anche Amici'. È una Maria De Filippi particolarmente decisa quella che parla nella puntata del sabato, la prima dopo lo stop delle ...