Calciomercato Pro Vercelli | Kanoute in prestito dal Benevento

Calciomercato INTER/ News - il Liverpool pronto ad abbassare le sue pretese per Sturridge (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime News legate alla squadra di Luciano Spalletti: il Liverpool abbassa le sue pretese per il cartellino di Sturridge. Nessuna risposta per ora dai milanesi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - anche gli azzurri cercano Han : pronto lo sgambetto alla Juve? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: anche i campani cercano la punta del Cagliari Han. pronto lo sgambetto alla Juventus?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato - Rigoni in uscita dal Genoa : Verona e Cagliari pronte a sfidarsi : Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalarci ancora dei movimenti interessanti. Tra i giocatori che sono in odore di cambiare maglia figura Luca Rigoni del Genoa. Il centrocampista dopo un’ottima passata stagione fatica a trovare spazio quest’anno nello scacchiere rossoblù e per questo potrebbe lasciare il ‘Grifone’ entro il 31 gennaio. Verona e Cagliari sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per ...

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...

Calciomercato - Flamini può tornare in Italia : ecco la probabile destinazione : L’esperienza con la maglia del Milan è stata altalenante, adesso Flamini potrebbe tornare in Italia nel mercato di riparazione, si profila un’esperienza nel campionato di Serie B. Il calciatore si è svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Crystal Palace ed adesso secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sarebbe stato proposto alla Cremonese che adesso sta valutando il possibile colpo. Sarebbe un ...

Calciomercato Premier League : Chelsea-Giroud - pronta l’offerta dei Blues : L’attaccante dell’Arsenal Olivier Giroud è il primo nome sul taccuino di Antonio Conte. Più difficile arrivare a Dzeko e Arnautovic. Il Chelsea si muove per Olivier Giroud. L’attaccante dell‘Arsenal potrebbe diventare nei prossimi giorni un giocatore dei Blues nel caso in cui dovesse saltare il trasferimento di Edin Dzeko a Stamford Bridge. Secondo Sky Sports News l’affare potrebbe andare in porto nel caso in cui ...

Nainggolan via dalla Roma/ Calciomercato news : il Beijing Guoan in Italia - pronti 50 milioni : Nainggolan via dalla Roma, il Beijing Guoan in Italia, Calciomercato news pronti 50 milioni di euro. La compagine cinese pronta ad assicurarsi il centrocampista della nazionale belga(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:48:00 GMT)

Calciomercato Verona - quasi deciso il futuro di Pazzini : ecco la probabile destinazione : Calciomercato Verona – Situazione delicatissima in casa Verona, la squadra di Pecchia è reduce dalla pesantissima sconfitta davanti al pubblico contro il Crotone nello scontro salvezza, il tecnico è sempre più in bilico ma ha ancora la fiducia della società per la prossima partita. Si pensa al mercato e si sta per definire una trattativa in uscita, si tratta della probabile cessione dell’attaccante Pazzini. Nelle ultime ore pressing ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - per l’argentino è già pronta la numero 10 : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - accordo con il giocatore - Oldani : siamo senza progetto : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:29:00 GMT)

Mourinho rinnova col Manchester United/ Accordo fino al 2020 : chi sarà il prossimo colpo di Calciomercato? : José Mourinho ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, fino al 2020 con un'opzione per un ulteriore anno. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:35:00 GMT)