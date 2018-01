CALCIOMERCATO JUVENTUS News | ag Han | 30 milioni per lui? Sono tanti Ultime notizie

CALCIOMERCATO JUVENTUS - l’annuncio di Marotta su Emre Can : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla prestazione non entusiasmante sul campo del Chievo, successo comunque prezioso per mantenersi in scia del Napoli. Ultime ore di Calciomercato, qualcosa in casa bianconera potrebbe succedere mentre il grande movimento è previsto dalla prossima stagione. Un obiettivo ormai noto è quello che porta ad Emre Can, sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Marotta ai microfoni ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Marotta su Emre Can : contatti ben avviati (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: l'amministratore delegato Marotta ha parlato della trattativa per Emre Can, dicendo che i contatti sono ben avviati(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:56:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene così (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa affermando che la rosa è al completo nel reparto offensivo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:36:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Marotta blocca Politano. Napoli beffato? : ... VIDEO, Napoli-Bologna 3-1: uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa , Video e Gol, Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio,

CALCIOMERCATO Juventus/ News - spunta l'idea Ferreira-Carrasco per l'attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: spunta a sorpresa il nome di Yannick Ferreira-Carrasco in uscita dall'Atletico Madrid, sostituirà Juan Cuadrado?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:56:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - dallo United non alla Juventus per il prestito di Darmian. Inter-Sturridge - ci siamo : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - non si molla Politano : Orsolini la chiave per sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus non ha nascosto l’interesse per Matteo Politano. Poco prima del fischio d’inizio del match con il Chievo, l’ad bianconero, Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha svelato: “Abbiamo fatto un sondaggio preventivo. Ma spero che i dubbi legati all’infortunio di Cuadrado si possano sciogliere in questa settimana. Di Politano apprezzo le qualità, ma non ci ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - sorprendente offerta al Manchester United Video : Sono ore molto importanti per il #Calciomercato della #Juventus, che potrebbe chiudere per Matteo Politano del Sassuolo giocatore che però è to anche dal Napoli. Ma il club bianconero guarda anche al futuro e pensa a Matteo Darmian del Manchester United. Proprio l'ex terzino del Torino potrebbe essere il primo colpo di Marotta e Paratici a giugno. Dopo tre stagioni all'Old Trafford, Darmian è pronto a fare il suo ritorno nel campionato italiano, ...