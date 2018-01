Calciomercato Juventus | l’annuncio di Marotta su Emre Can

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - il Sassuolo resiste e la Juventus si defila? : Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. Schermaglie tra i partenopei e i bianconeri, ma Marotta si defila sul calciatore?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:57:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - c'è anche Bonaventura tra i nomi monitorati - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: anche Giacomo Bonaventura tra i calciatori monitorati dai bianconeri.

Calciomercato Juventus - Marotta blocca Politano. Napoli beffato? : ... VIDEO, Napoli-Bologna 3-1: uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa , Video e Gol, Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio,

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - dallo United non alla Juventus per il prestito di Darmian. Inter-Sturridge - ci siamo : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - non si molla Politano : Orsolini la chiave per sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus non ha nascosto l’interesse per Matteo Politano. Poco prima del fischio d’inizio del match con il Chievo, l’ad bianconero, Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha svelato: “Abbiamo fatto un sondaggio preventivo. Ma spero che i dubbi legati all’infortunio di Cuadrado si possano sciogliere in questa settimana. Di Politano apprezzo le qualità, ma non ci ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta al Manchester United Video : Sono ore molto importanti per il #Calciomercato della #Juventus, che potrebbe chiudere per Matteo Politano del Sassuolo giocatore che però è to anche dal Napoli. Ma il club bianconero guarda anche al futuro e pensa a Matteo Darmian del Manchester United. Proprio l'ex terzino del Torino potrebbe essere il primo colpo di Marotta e Paratici a giugno. Dopo tre stagioni all'Old Trafford, Darmian è pronto a fare il suo ritorno nel campionato italiano, ...

