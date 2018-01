Calciomercato | Aubameyang a un passo dall' Arsenal

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un'altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali.

Calciomercato - Arsenal : no del Borussia Dortmund per Aubameyang : Secondo 'Sky Sport UK', il Borussia Dortmund ha rifiutato un'offerta di più di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) fatta pervenire dall' Arsenal per Pierre-Emerick Aubameyang . L'attaccante gabonese ...

Calciomercato Arsenal - Wenger : ”Al momento non siamo vicini a chiudere con Aubameyang” : Arséne Wenger, nella conferenza stampa della vigilia di Arsenal-Chelsea, si dilunga in particolar modo su una domanda che riguarda la trattativa per Aubameyang. Si aspettava la domanda Arséne Wenger sulla trattativa per portare all’Emirates Pierre-Emerick Aubameyang dal Borussia Dortmund. L’allenatore dei Gunners ha risposto: ”Fiducioso del suo arrivo? Non so, al momento non siamo vicini a chiudere nessuna trattativa nè ...

Calciomercato - polemiche per Aubameyang : L'attaccante africano salterà stasera la seconda partita di fila del Borussia Dortmund, e visto quanto è importante nell'economia del gioco dei gialloneri è evidente che non può essere solo un caso. ...

Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull'asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L'agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin

Calciomercato : il Guangzhou nega interesse per Aubameyang : CINA - Il Guangzhou Evergrande si tira fuori dalla corsa a Pierre-Emerick Aubameyang . A fronte delle indiscrezioni di mercato su una presunta offerta da 70 milioni di euro fatta al Borussia Dortmund ,...

Calciomercato ROMA/ News - Aubameyang in Cina trattiene Nainggolan nella Capitale (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Nainggolan resta, troppo pochi 40 milioni rispetto alla cifra offerta dal Guangzhou Evergrande per Aubameyang.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto

Calciomercato, Aubameyang VA IN Cina – Pierre-Emerick Aubameyang alla fine andrà in Cina. Dopo il ping pong della scorsa estate, quando il centravanti del Borussia Dortmund era molto vicino al trasferimento al Beijing Guoan, adesso la destinazione

Calciomercato - Aubameyang va in Cina : tutti i dettagli economici dell’accordo : Aubameyang cambia maglia ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Per molto tempo è stato anche il sogno proibito del Milan, i rossoneri hanno tentato il grande colpo in estate senza però riuscire ad affondare. Adesso il futuro dell’attaccante è in Cina, nelle ultime ore accordo shock (dal punto di vista economico) raggiunto per il trasferimento con il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. Secondo quanto riportato da ‘Sina ...