Calabria | 26enne muore bruciata

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Nella nottata di venerdi 27 gennaio in #si è verificata una drammatica tragedia VIDEO. Una ragazza di soli 26 anni è infatti morta dopo essere rimasta gravemente ustionata in una tendopoli situata in provincia di Reggio, giovane ragazzaSi chiamava Becky Moses e aveva solo 26 anni la ragazza che nella notte di venerdì è rimasta gravemente ustionata e dopo poco è deceduta. La giovane originaria dalla Nigeria si era recata in Italia in cerca di fortuna e in un primo momento è stata ospite della struttura di accoglienza dello Sprar di Mimmo Lucano nella cittadina di Riace. A causa di un problema burocratico è stata però costretta ad abbandonare il centro e a recarsi in una tendopoli situata a San Ferdinando. Nella notte di venerdì, per causa ancora tutte da chiarire, è divampato un grosso incendio e la giovane non è riuscita a mettersi in ...