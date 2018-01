Cagliari | chiuso un acquisto | mentre due giocatori salutano

: Aggiornamento: #SS131 Carlo Felice tratto chiuso causa #incidente fra bivio per Paulilatino e Bauladu >> Cagliari.… - LuceverdeRadio : Aggiornamento: #SS131 Carlo Felice tratto chiuso causa #incidente fra bivio per Paulilatino e Bauladu >> Cagliari.… - Luke_mouse : @maurocarcagni @lucatelese Guardati Cagliari Juve, e rivedi il secondo gol di dybala allo stadium che ha chiuso una… - SardegnaImpresa : La "due giorni" di Cagliari ha chiuso i battenti con un bilancio più che positivo di presenze. Un evento che ha... - Juve_Transfers : Ultima offerta della Juve per Pellegri: 20m bonus compresi, affare non chiuso visto l’interesse del Monaco. Incontr… - murgialoi : RT @aspalsardegna: Il #digitale e i #socialmedia: conoscerli meglio ti aiuta ad avvicinarti al mondo del lavoro. Sono tanti i #workshop del… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Ilcontinua a cercare alcuni calciatori per completare la rosa, anche se in queste ultime ore di mercato, oltre ad acquistare i rossoblu dovranno sfoltire vendendo alcuni elementi, che in questo momento non trovano spazio nell'undici titolare. Il direttore sportivo Rossi a partire da oggi a Roma, sta intavolando una serie di trattative in maniera tale da poter chiudere rapidamente alcuni affari. Ilha acquistato un nuovo calciatore, ma sta cercando anche di chiudere alcune uscite Il nuovoè Alessandro Lombardi, trequartista acquisito dalla Juventus, un classe 1990 vecchia conoscenza del direttore sportivotano. Il ragazzo in bianconero negli ultimi tempi non aveva trovato molto spazio, così ha deciso di cambiare aria ed approdare in Sardegna, dove sara' a disposizione della primavera rossoblu. Per tutti gli addetti ai lavori questo movimento ...