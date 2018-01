: Brasile, epidemia di febbre gialla: 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini - silviabest77 : Brasile, epidemia di febbre gialla: 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini - TutteLeNotizie : Brasile, epidemia di febbre gialla: 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini - Cascavel47 : Brasile, epidemia di febbre gialla: 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini - infoitsalute : Brasile, epidemia di febbre gialla: lunghe file per i vaccini (Meteo Web) - TutteLeNotizie : Brasile, epidemia di febbre gialla: lunghe file per i vaccini - Meteo Web -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un’dista colpendo il. Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i, 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo isono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto che il tasso di mortalità dell’ha raggiunto il 40,8% deie ha annunciato un piano di vaccinazioni di massa per le 21.8 milioni di persone che vivono nei tre stati colpiti. Code sono state registrate fuori dalle cliniche di Rio e San Paolo per il timore che il vaccino si esaurisca. Per far fronte alla grande richiesta, il ministero della Salute ha inviato nelle zone più colpite nuove scorte dia protezione frazionata, in ...