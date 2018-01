Bosnia | lo spaventoso segreto del Vilina Vlas Hotel

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) La storia cancellata, l’orrore nascosto sotto una mano di vernice. IlSpa, sembrerebbe un albergo come molti altri, forse un po’ spartano e decadente: ma questo edificio che si trova in, a Visegrad è stato teatro di una delle tragedie più brutali del dopoguerra in Europa. Un passato che si è voluto nascondere dietro una cortina di oblio, come appare chiaramente a chi curiosa tra le recensioni della struttura su Tripadvisor: molti lodano la piccola piscina o l’hamman, altri criticano l’arredamento antiquato “da Paese Socialista”, ma ben pochi dimostrano di conoscere la verità, la serie di crimini compiuti entro quelle mura che hanno portato a chiamare l’edificio l’«degli Stupri». La verità nascosta ai turisti Molti dei turisti europei ospiti dell’albergo ignorano la storia di quel luogo: venticinque anni fa decine di donneche sono state stuprate in ...