BORSA ITALIANA OGGI Milano | news | Piazza Affari inizia una nuova settimana 29 gennaio

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a +0 - 58% - Creval a +23 - 42% (26 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono particolare dati macroeconomici. Si attendono le reazioni alle dichiarazioni di Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:37:00 GMT)

BORSA ITALIANA oggi/ Milano - news : Creval a +17 - 6% - Fca a +2% (26 gennaio 2018) : Borsa Italiana news . Per Piazza Affari oggi non ci sono particolare dati macroeconomici. Si attendono le reazioni alle dichiarazioni di Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:59:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a +0 - 41% - Unicredit a +2 - 2% (26 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono particolare dati macroeconomici. Si attendono le reazioni alle dichiarazioni di Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:49:00 GMT)

BORSA ITALIANA tonica con banche e YNAP : FTSE MIB +0 - 59% : Secondo la stessa fonte Telecom Italia (+1,53%) ha fatto pervenire alla Lega Serie A un'offerta per il pacchetto C, ovvero per i diritti del triennio 2018-2021 in streaming per le partite delle ...