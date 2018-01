Borsa | Europa al palo | Milano stabile

Borsa : Europa apre debole - Londra piatta : ANSA, - MILANO, 29 GEN - Borse europee deboli in apertura di seduta. Londra , Madrid e Parigi hanno avviato le contrattazioni sulla parità. Prima scambi positivi per Milano, che sale dello 0,17% a ...

Borsa : Europa in positivo - Parigi - +0 - 8% - : ANSA, - MILANO, 26 GEN - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio fiacco, in attesa dei dati sul Pil Usa e del Regno Unito. Dopo l'exploit di ieri l'euro resta forte sul dollaro con la moneta ...

Borsa : Europa giù nel giorno della Bce : ANSA, - MILANO, 25 GEN - Le Borse europee chiudono in calo nel giorno della riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati e con Mario Draghi che ha reso noto come diversi membri del consiglio ...

Borsa : Europa contrastata nel giorno della Bce - Milano parte bene con St e banche : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Borse europee in ordine sparso, mentre sale l'attesa per le indicazioni che a meta' giornata dara' la Banca centrale europea in tema di politica monetaria. A Davos, inoltre, oggi e' previsto il discorso del presidente americano, Donald Trump, che dovrebbe commentare anche le ultime decisioni annunciate in tema di dazi. Gli investitori ...