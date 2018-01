: Boldrini sfida Salvini a Milano - PiEsse_PS : Boldrini sfida Salvini a Milano - pincpa : grande sfida............ ma sicuramente i milanesi non voteranno boldrini per non essere ancora ++++ invasi - gano61giuliano : Boldrini, Civati, Falcone schierati in Lombardia. Così la sinistra sfida il Pd. - pandasprintf : @MagdaZanonii @matteosalvinimi @lauraboldrini @PaoloGentiloni @AndreaMarcucci @matteorenzi @AlessiaMorani… - CiaoNe100 : RT @liberi_uguali: La videointervista di @lauraboldrini per il @Corriere. Dal progetto di #LiberieUguali alla sua sua sfida alla destra e a… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018)è scatenata e lancia laal leader leghista Matteo. Il terreno di scontro sarebbe proprio, una roccaforte padana per eccellenza. La Lombardia, in generale, è una ragione a trazione leghista, dove è molto complicato per la Sinistra affermare i propri ideali contrapponendosi a una tendenza politica molto radicata. Liberi e Uguali, il movimento guidato dal Presidente del Senato Pietro Grasso, avrebbe giocato sulla Lombardia alcune tra le migliori carte a disposizione nel mazzo. Probabilmente il vero avversario, nel senso strettamente concorrenziale, è il Partito Democratico al quale LeU vorrebbe sottrarre una parte consistente di elettorato. Anche Pippo Civati sembra essere destinato al collegio lombardo di Bergamo e di Brescia., oltre che nel primo collegio uninominale dicorrerà anche in quattro collegi plurinominali come capolista. Il ...