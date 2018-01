Boldrini | Salvini pensi agli italiani | lui | metterò dazi come Trump

Boldrini sfida Salvini : 'Mi candido a Milano - scontro a viso aperto' : "Salvini può stare tranquillo, sono candidata a Milano e quindi non c'è bisogno che mi venga a cercare per sfidarmi. Sono già qui e la sfida è a viso aperto". Lo ha dichiarato la presidente della ...

Boldrini : Salvini parla solo di migranti. Ma si occupasse degli italiani : "Mi ha fatto molto piacere ricevere l'invito di tante persone di Busto Arsizio che vogliono farmi conoscere la realtà della loro cittadina. Persone che si sono sentite a disagio per quello che è accaduto due giorni fa in piazza San Giovanni, dove i "giovani padani" insieme al sindaco hanno dato alle fiamme il mio fantoccio. Oggi ci sarò, proprio a piazza San Giovanni, perché al clima di odio si risponde col ...

Fantoccio bruciato - Boldrini : "Salvini chieda scusa"| Di' la tua : La presidente della Camera torna sui fatti di Busto Arsizio: "Dopo la bambola gonfiabile, l'augurio di essere stuprata, la bufala che ha riversato tanto odio sulla mia famiglia, il rogo dei giovani padani, cos'altro ci dobbiamo aspettare da questi signori?" si chiede in una lettera aperta

Fantoccio bruciato - Boldrini : “Salvini chieda scusa non a me ma agli italiani” | Di’ la tua : Fantoccio bruciato, Boldrini: “Salvini chieda scusa non a me ma agli italiani” | Di’ la tua La presidente della Camera torna sui fatti di Busto Arsizio: “Dopo la bambola gonfiabile, l’augurio di essere stuprata, la bufala che ha riversato tanto odio sulla mia famiglia, il rogo dei giovani padani, cos’altro ci dobbiamo aspettare da questi […] L'articolo Fantoccio bruciato, Boldrini: “Salvini ...

Fantoccio bruciato - Boldrini : 'Salvini chieda scusa agli italiani' - Il leader leghista a Tgcom24 : 'Con lei posso confrontarmi su problemi ... : La risposta di Salvini "Scuse? Sono pronto a incontrare la presidente della Camera Boldrini - ha detto a Tgcom24 Matteo Salvini - per confrontarmi su problemi concreti"

Fantoccio bruciato - Boldrini : "Salvini chieda scusa non a me ma agli italiani" | Di' la tua : La presidente della Camera torna sui fatti di Busto Arsizio: "Dopo la bambola gonfiabile, l'augurio di essere stuprata, la bufala che ha riversato tanto odio sulla mia famiglia, il rogo dei giovani padani, cos'altro ci dobbiamo aspettare da questi signori?" si chiede in una lettera aperta

Busto Arsizio - bruciato fantoccio Laura Boldrini/ Giovani Padani - Salvini : “il falò in piazza è un’idiozia” : fantoccio di Laura Boldrini bruciato in piazza a Busto Arsizio in provincia di Varese. Dure condanne per il gesto e il commento del Presidente della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:40:00 GMT)

FANTOCCIO LAURA Boldrini BRUCIATO A BUSTO ARSIZIO/ Rogo in piazza dei Giovani Padani : "Salvini si scusi" : FANTOCCIO di LAURA BOLDRINI BRUCIATO in piazza a BUSTO ARSIZIO in provincia di Varese. Il commento Presidente della Camera e l'attacco a Salvini.

FANTOCCIO LAURA Boldrini BRUCIATO A BUSTO ARSIZIO/ Rogo in piazza dei Giovani Padani : “Salvini si scusi” : FANTOCCIO di LAURA BOLDRINI BRUCIATO in piazza a BUSTO ARSIZIO in provincia di Varese. Dure condanne per il gesto e il commento del Presidente della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:46:00 GMT)

Boldrini. Bambole gonfiabili - barconi e Siberia : così Salvini trasforma la presidente della Camera in un bersaglio : Lei guarda la platea rigida, nel suo vestito dai colori sgargianti, la gonna corta sulle cosce e la guêpière bene in vista. “C’è una sosia della Boldrini qui sul palco. Non so se sia stata già esibita”, gigioneggia al microfono il leader nella sua t-shirt celeste cielo, e la folla esplode in un grido di giubilo. Appena dietro, un collaboratore sorridente solleva la bambola gonfiabile in favore del pubblico riunito sotto il ...

Fantoccio Boldrini bruciato a Busto Arsizio - uno schifo che Salvini chiama ‘sciocchezza’ : E’ uno schifo. I fatti: il “Movimento dei giovani Padani” a Busto Arsizio ha bruciato in piazza un Fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura Boldrini. Il tutto è avvenuto durante la ricorrenza della “Gioeubia”, festa popolare del Nord Italia, nella quale l’ultimo giovedì di gennaio si dà alle fiamme un pupazzo in cartapesta in segno di buon auspicio per il nuovo anno. E il “buono auspicio” – ...

Fantoccio bruciato - Boldrini : 'Salvini chieda scusa agli italiani' : "Salvini chieda scusa. Non a me, non ne sarebbe capace. Ma almeno ai cittadini di Busto Arsizio e a tutti gli italiani per la pessima figura che sta facendo fare al nostro Paese". Così il presidente ...

Fantoccio di Boldrini bruciato - ora la sinistra processa Salvini : È un pericolo : Non importa che Matteo Salvini e gli stessi vertici dei "Giovani padani" abbiano preso le distanze. La sinistra ha già iniziato il processo al leader leghista dopo che a Busto Arzisio è stato bruciato in piazza un Fantoccio di Laura Boldrini. "È lui che iniziato a usare così simboli e parole di guerra - ha tuonato il piddì Emanuele Fiano - è un pericolo". "Chi brucia fantocci - ha fatto eco Pietro ...

Fantoccio bruciato - Boldrini : “Salvini chieda scusa non a me ma agli italiani” : Fantoccio bruciato, Boldrini: “Salvini chieda scusa non a me ma agli italiani” La presidente della Camera torna sui fatti di Busto Arsizio: “Dopo la bambola gonfiabile, l’augurio di essere stuprata, la bufala che ha riversato tanto odio sulla mia famiglia, il rogo dei giovani padani, cos’altro ci dobbiamo aspettare da questi signori?” si chiede in […] L'articolo Fantoccio bruciato, Boldrini: ...