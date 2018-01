Bianca Atzei Love story con Filippo Nardi? Stefano De Martino conferma la liaison

L’addio di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi 2018 (video) : la pioggia mette ko la naufraga - Bianca Atzei sarà la prossima? : Colpo di scena in Honduras: Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018 a poche ore dalla seconda diretta del 29 gennaio. Nei giorni scorsi la naufraga si è lamentata e non poco della situazione in cui si vive sull'Isola e il colpo di grazia è arrivato proprio con le prime piogge. Chiara Nasti non ha vissuto bene proprio questo momento, una lunga notte sotto la pioggia senza potersi riparare con niente, sentirsi bagnati, non avere abbastanza ...

Bianca ATZEI/ Filippo Nardi per scordare Max Biaggi? Fatale fu l'amaca... (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI è partita subito in quarta sull'Isola dei Famosi 2018: la bella cantante è stata paparazzata sull'amaca assieme a Filippo Nardi. Che sia sorto del tenero?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:05:00 GMT)

Bianca Atzei lascia l’Isola dei Famosi 2018? Un indizio social fa tremare i fan : Bianca Atzei lascia l'Isola dei Famosi 2018? In questa prima settimana la cantante è una delle poche che non ha avuto delle vere e proprie crisi soprattutto per via della vicinanza di Francesco Monte ma, soprattutto, anche quella di Filippo Nardi. Proprio il famoso DJ già noto al pubblico dei reality show italiani per via della sua crisi d'astinenza da sigarette in un Grande Fratello, ha avuto modo di avvicinarsi non poco alla nota ...

FILIPPO NARDI / Bianca Atzei - il flirt che scalda il web (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI, l'ex gieffino ha trovato l'amore in Honduras? Un flirt con Bianca Atzei di cui si parlerà molto stasera durante l'appuntamento su Canale 5. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:17:00 GMT)

Svolta dance nel nuovo singolo di Bianca Atzei - naufraga per L’Isola dei Famosi : audio e testo di Fire on Ice : Il nuovo singolo di Bianca Atzei è Fire On Ice. Il brano è in rotazione radiofonica mentre l'artista sta combattendo per la sopravvivenza in quel di Cayo Cochinos, come partecipante alla nuova edizione di L'Isola dei Famosi. Con Fire on Ice, si torna alla lingua inglese e alle atmosfere dance con le quali - presumibilmente - anticiperà l'uscita di un nuovo progetto discografico che sarà il seguito del suo disco d'esordio rilasciato per ...

Bianca Atzei e Filippo Nardi innamoratissimi all'Isola 2018? Le prove : Bianca Atzei e Filippo Nardi stanno insieme all'Isola dei Famosi 2018? Tra i primi gossip, c'è anche la notizia della presunta e neonata storia d'amore fra questi due naufraghi: lei, una cantante; lui un ex gieffino che nessuno ha dimenticato... Non si sa ancora per quale motivo sia nata l'intesa, chi dei due abbia fatto il primo passo, ma il settimanale Chi è convinto che c'è sintonia e che potrebbe nascere molto presto un amore. A meno che ...

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e news : Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? I sospetti : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Bianca Atzei - flirt con Filippo Nardi sull'Isola. Max Biaggi dimenticato? : FUNWEEK.IT - Bianca Atzei ha dimenticato Max Biaggi sull'Isola dei Famosi? Ecco le foto della cantante molto vicina all'ex gieffino Filippo Nardi. A pochi giorni dall'inizio del reality, la complicità ...

Bianca Atzei pronta a dimenticare Max Biagi con Filippo Nardi? Tra i naufraghi sguardi complici : Ha più volte annunciato che nella sua esperienza a L' Isola dei Famosi , vuole ritrovare se stessa, Bianca Atzei , ma pare che in questo percorso abbia incontrato un compagno di viaggi. Dopo la ...

Bianca Atzei pronta a dimenticare Max Biagi con Filippo Nardi? Tra i naufraghi sguardi complici : Ha più volte annunciato che nella sua esperienza a L' Isola dei Famosi , vuole ritrovare se stessa, Bianca Atzei , ma pare che in questo percorso abbia incontrato un compagno di viaggi. Dopo la ...

Isola dei Famosi 2018/ Filippo Nardi e Bianca Atzei - amicizia speciale in corso : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Bianca Atzei e Filippo Nardi innamoratissimi all'Isola 2018? Le prove : Bianca Atzei e Filippo Nardi stanno insieme all'Isola dei Famosi 2018? Tra i primi gossip, c'è anche la notizia della presunta e neonata storia d'amore fra questi due naufraghi: lei, una cantante; lui un ex gieffino che nessuno ha dimenticato... Non si sa ancora per quale motivo sia nata l'intesa, chi dei due abbia fatto il primo passo, ma il settimanale Chi è convinto che c'è sintonia e che potrebbe nascere molto presto un amore. A meno che ...

Isola - è amore tra Bianca Atzei e Filippo Nardi? : L'Isola dei Famosi 2018 si prennuncia all'insegna dell'amore. A poche ore dall'inizio del reality show, infatti...

Isola dei Famosi : Bianca Atzei dopo Max Biagi si consola con Filippo Nardi : Bianca Atzei dopo Max Biagi: nel suo cuore c’è posto per Filippo Nardi? La forte complicità prima della partenza per l’Isola dei Famosi Una delle cose che in questi giorni sta molto divertendo i telespettatori dell’Isola dei Famosi pare sia provare a capire se, quando e tra quali concorrenti possa nascere una storia d’amore. Molti […] L'articolo Isola dei Famosi: Bianca Atzei dopo Max Biagi si consola con Filippo ...