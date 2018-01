Beppe Sala attacca Renzi | Si è fatto la sua truppa di fedelissimi

Beppe Sala : “Fatico ad andare d’accordo con Renzi. Dopo il referendum gli consigliai di saltare un giro” : “Io ho fatto fatica e faccio fatica ad andare d’accordo con Renzi perché gli chiederei di essere diverso e più coinvolgente”. Il sindaco di Milano Beppe Sala, quello che dal segretario venne scelto andando anche incontro a molte critiche dentro il partito, segna la distanza dal leader del Partito democratico. Non che ci fosse bisogno di ribadire la freddezza tra i due, ma intervistato da Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su ...

Beppe Sala : "Se rinviato a giudizio non mi dimetto" : 'Tutto il mondo mi pressava per andare avanti, ho fatto solo cose che erano nel mio ruolo, con l'approvazione di Anac, Procura della Repubblica e Avvocatura dello Stato. Dopo mesi di riflessioni, ...

Balle Spaziali - dalla razza bianca di Attilio Fontana ai 6000 Spelacchio di Beppe Sala. Su Loft Travaglio smonta 4 fake news : Attilio Fontana e la razza bianca: è vero che la Costituzione contiene elementi a discapito dell’affermazione del candidato leghista alla Regione Lombardia? Matteo Renzi e Carlo De Benedetti: è vero che non è successo nulla, che non sono passate tra loro informazioni privilegiate, che non c’è stato insider trading e che l’Ingegnere sapeva già tutto da agenzie e giornali sull’imminente decreto di riforma delle Banche ...

Il sindaco di Milano - Beppe Sala - è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ricevuto oggi una nuova conclusione d’indagine dalla Procura di Milano, che di fatto rivede una precedente imputazione che era stata mossa e poi stralciata nei suoi confronti per l’appalto di una delle “aree The post Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 appeared first on Il Post.

Beppe Sala passa dal pugno comunista all'amore per l'arte : il suo like al lato B diventa virale : Il sindaco Sala non ha potuto fare a meno di mettere il suo personale like a uno scatto, ripetiamo 'artistico', di un lato B, che per la cronaca ha raccolto quasi 1500 'mi piace'.