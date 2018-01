Beautiful | anticipazioni USA | Hope vuole aiutare Steffy

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : BROOKE si scontra con BILL SPENCER : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Logan, stando agli spoiler, auspicherà che le sue prossime nozze con Ridge Forrester possano essere un’occasione per ricucire lo strappo tra Liam e Steffy, uno strappo che a dire il vero appare insanabile: il ragazzo non riesce a perdonare la moglie e non intende tornare sui propri passi circa l’annullamento con cui vuole porre fine al loro matrimonio. BROOKE ha già provato a ...

Beautiful : le trame dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 – Anticipazioni : Beautiful, la soap opera statunitense, approdata in Italia dal 1990 (su Rai2, e dal 1994 passata a Canale5), continua tutt’oggi ad andare in onda con grande successo con la messa in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:40 alle 14:10. Beautiful | Le trame della settimana dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 | Il ritorno di Sheila Carter Eric chiede alla moglie di licenziare Katie: il capo della […] L'articolo Beautiful: le trame ...

Beautiful/ Katie punta una pistola contro Quinn : andrà fino in fondo? (Anticipazioni 29 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 27 gennaio: Katie punta una pistola contro Quinn dopo avere appreso il proprio licenziamento dalla Forrester Creations. Poi interviene Ridge...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:39:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Liam lascia Steffy - Sally si fa avanti e torna Hope : Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sono davvero molto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà che Steffy lo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze a ...

Beautiful - anticipazioni americane : un errore imperdonabile : anticipazioni Beautiful, puntate americane: la proposta di Bill Beautiful non si smentisce mai: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill farà una proposta choc a Steffy. Bill Spencer e la nuora Steffy si sono abbandonati alla passione. Dopo poco la giovane ha scoperto di essere incinta. Il test del Dna ha confermato che il bambino è figlio di Liam ma il giovane, dopo aver ...

Beautiful / Katie uccide Quinn? Ecco la sua reazione al licenziamento (anticipazioni 27 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 27 gennaio: Katie è furiosa dopo il licenziamento dalla Forrester Creations e agisce nel peggiore dei modi contro Quinn.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:29:00 GMT)

Anticipazioni Beautiful : RIDGE e THORNE faranno pace? (Puntate americane) : THORNE e RIDGE Forrester, nelle prossime puntate americane di Beautiful, condivideranno un sincero momento di affetto familiare quando il maggiore chiederà al fratello di fargli da testimone di nozze. Si tratta di un momento assai raro in questo periodo, da quando THORNE è rientrato in città con l’intento di vincere in affari e in amore contro il parente: addestratosi negli anni con un gruppo di stilisti europei e riscoperti a distanza ...

Beautiful - un enorme spavento per Quinn : anticipazioni dal 29 gennaio al 3 febbraio : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e la decisione di Thomas di restare in seno alla Spectra rifiutando l’offerta di Ridge ed Eric, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 27 e lunedì 29 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 27 e lunedì 29 gennaio 2018: Eric (John McCook) trova tremendi i gioielli realizzati da Katie (Heather Tom) e chiede a Quinn (Rena Sofer) di licenziarla. Quinn e Ridge (Thorsten Kaye) però sono spaventati da tutto questo, perché Katie li ha minacciati ripetutamente di svelare il loro segreto e non vorrebbero indisporla… Nicole (Reign Edwards) ce l’ha con Maya (Karla Mosley) in quanto ...

Anticipazioni americane Beautiful : tutti contro BILL - ma lui vuole STEFFY : Le prime e generiche Anticipazioni per le puntate di Beautiful che negli Stati Uniti andranno in onda a febbraio segnalano un importante storyline che coinvolgerà praticamente tutti i personaggi in scena e che avrà, al centro, BILL Spencer. Già da mesi, in realtà, l’editore è protagonista con la lunga trama che lo ha visto prima separare Thomas Forrester e Sally Spectra con l’inganno sulla finta malattia terminale di sua nipote ...

Anticipazioni Beautiful : HOPE e STEFFY divise dalla verità? (Puntate americane) : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Logan non sembra voler rappresentare una minaccia per STEFFY Forrester. Le due, in procinto di tornare ad essere sorellastre per via di un nuovo matrimonio tra Ridge e Brooke (come lo sono state per buona parte della loro crescita), sembrerebbero avviate verso una strada di riconciliazione dopo la lunga fase di contrasti. HOPE infatti, informata della crisi tra STEFFY e Liam, si è subito data da ...

Beautiful/ Thomas diventa il nuovo socio della Spectra Fashions (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 26 gennaio: Thomas diventa il nuovo socio di Sally alla Spectra Fashions. Katie continua a ricattare Quinn per avere un impiego alla Forrester Creations.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 07:32:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni puntata del 26 gennaio 2018 (venerdì) : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 26 gennaio 2018: Diventano sempre più complicate le cose tra Ridge (Thorsten Kaye) e Quinn (Rena Sofer), specialmente adesso che lui è andato a vivere nella dependance… Katie (Heather Tom) sembra approfittarsi della situazione di Ridge e Quinn e, con una specie di ricatto, ce la fa ad entrare a lavorare per la Forrester Creations… Thomas (Pierson Fodè) ama sempre di più Sally (Courtney ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 : Katie spara a Quinn? Lei incontra Sheila : Tornano le anticipazioni italiane di Beautiful: le puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018 saranno decisive, perché inizierà il tracollo di Katie. Dopo che Eric chiederà a Quinn di licenziarla, perché i gioielli disegnati da Katie saranno orribili, Quinn si confronterà con Ridge ed entrambi saranno terrorizzati: Katie ha più volte minacciato di rivelare tutto su di loro e licenziandola rischierebbero troppo. Nicole sarà ancora arrabbiata con ...