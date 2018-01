: #BreakingNews Bari, 4 arresti per rapina milionaria - CybFeed : #BreakingNews Bari, 4 arresti per rapina milionaria - NuovoSud : Rapina da un milione ad autotrasportatore: 4 arresti tra Bari e Foggia - - ADibitonto : Prostitute in falsi bed&breakfast quattro arresti tra Valenzano e Bari -

Quattro persone, tutti pregiudicati, sono stati arrestati in Puglia dai Carabinieri del Comando provinciale di, per unacompiuta nel marzo scorso ai danni di un tir. Il bottino dell'azione criminale ammontava a un milione di euro. Le misure cautelari di oggi concludono le indagini che nell'immediato portarono a rintracciare la refurtiva all' interno di un capannone di Andria e all'arresto di 11 persone per ricettazione e riciclaggio.(Di lunedì 29 gennaio 2018)