Barbara D’Urso e il giornalismo posturale – L’istantanea di Caporale

Barbara D’Urso - Domenica Live trionfa grazie alla Lecciso : gli ascolti : Loredana Lecciso ospite d’onore di Barbara d’Urso: Domenica Live vola negli ascolti Annunciata da Barbara d’Urso sin dall’inizio della diretta di Domenica Live come l’ospite più atteso della puntata, Loredana Lecciso, con la sua verità sul rapporto con Al Bano, è entrata nello studio di Canale 5 soltanto a ridosso della fine. La conduttrice napoletana ha tenuto sulle spine tutto il suo pubblico fino ...

Serena Grandi attaccata da Cecchi Paone : la difesa di Barbara d’Urso : Alessandro Cecchi Paone deride Serena Grandi: Barbara d’Urso interviene Nello studio di Barbara d’Urso si stava parlando di fenomeni paranormali accaduti ai vip e Serena Grandi ha riportato la sua strana esperienza. Alessandro Cecchi Paone, da sempre legato alla ragione e alla scienza, non ha creduto ad una sola parola affermata dall’attrice premio Oscar, tanto che ha anche ironizzato sul fatto raccontato. In diretta Serena ...

Cristina Parodi ringrazia il pubblico come Barbara d’Urso : Cristina Parodi e il ‘grazie’ per gli ascolti in stile Barbara d’Urso Da qualche settimana Cristina Parodi si sta prendendo una meritata rivincita nei confronti di tutti coloro che non credevano nella sua Domenica In. La giornalista, ex conduttrice de La vita in diretta, infatti, vista la crescita degli ascolti che Domenica In ha registrato dalle puntate trasmesse durante le festività natalizie, si sta concedendo ogni settimana ...

Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso insegue Detto Fatto? : Barbara d’Urso si ispira a Detto Fatto per Pomeriggio 5? Ultimamente Barbara d’Urso ha leggermente modificato il talk di Pomeriggio Cinque dedicato ai personaggi più amati del piccolo schermo. Molti tutorial sono stati introdotti nell’ultima parte del programma, tutorial realizzati da alcuni personaggi che prima di approdare a Mediaset erano ospiti di Caterina Balivo su Rai 2. Alcuni utenti della rete hanno notato che il ...

Antonio Zequila commette una gaffe con Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: il doppio senso con Antonio Zequila Antonio Zequila è stato uno degli ospiti scelti da Barbara d’Urso per la puntata andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di successo delle reti Mediaset. Oltre a essersi prestato come “cavia” per alcuni trattamenti al viso, l’attore si è lasciato andare a qualche doppio senso con la bella conduttrice partenopea, ma procediamo con calma. Il talk ...

Barbara D’Urso : frecciatina a Cecilia Rodriguez e Romina Power : Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez e parla dell’antipatia di Romina Power Il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo ma continua l’astio tra Barbara d’Urso e Cecilia Rodriguez. La conduttrice napoletana ha lanciato l’ennesima frecciatina alla sorella di Belen in diretta tv, a Pomeriggio 5. Barbarella ha riportato la notizia delle […] L'articolo Barbara d’Urso: frecciatina a ...

Striscia la Notizia - tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per il botta e risposta su Mattino Cinque : Federica Panicucci, Valerio Staffelli Doppio tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per gli attriti (sempre meno presunti) consumatisi tra le due in occasione del decennale di Mattino Cinque. Festeggiando l’anniversario della trasmissione, le conduttrici hanno evitato di citarsi a vicenda ed anzi hanno innescato un pungente botta e risposta a distanza. Dopo l’omissione da parte della Panicucci, infatti, la collega ...

Mattino 5 festeggia 10 anni : gaffe di Federica Panicucci su Barbara d’Urso : I 10 anni di Mattino Cinque sono stati un indizio dell’astio tra la Panicucci e Barbara d’Urso. Che cosa è successo? Il programma Mattino Cinque ha festeggiato ben 10 anni di messa in onda. I conduttori attuali ossia Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno deciso di ringraziare tutti i loro precedessori, peccato però che non […] L'articolo Mattino 5 festeggia 10 anni: gaffe di Federica Panicucci su Barbara d’Urso ...