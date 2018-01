Banche | accordo Abi e sindacati su nuovo Fondo per occupazione | 2

La commissione Banche si impantana su Ghizzoni : nessun accordo - domani Casini consulterà i gruppi alla ricerca di un'intesa impossibile : Convocare o non convocare l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in commissione banche ? Questo è il problema. O almeno è il problema di Pier Ferdinando Casini , presidente della commissione d'inchiesta ...

