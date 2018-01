: RT @CorriereAnimali: Che ne pensate? - gortombina : RT @CorriereAnimali: Che ne pensate? - GiGhi50 : Stampa tedesca: "Cavie umane per i test dei gas di scarico delle auto" - CordioliMirco : RT @ultimenotizie: I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane.… - bellalilli16 : RT @ultimenotizie: I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane.… - Asgard_Hydra : RT @TristeMietitore: In Germania sono state usate cavie umane per i test di scarico delle auto diesel. Perché siamo stanchi di aspettare l… -

su 25 persone delle quali parla la stampa tedesca si sono basati sull' inalazione di diossido di azoto per tre ore al giorno per quattroconsecutive. E' quanto emerge nella ricerca pubblicata il 7 maggio 2016 sulla rivista International Archives of Occupational and Environmental Health, condotta dall'univesità tedesca di Aquisgrana e dalla Società di Ricerca europea per l'Ambiente e la Salute nei Trasporti (Eugt), chiusa nel 2017 (forse anche alla luce del diselgate).(Di lunedì 29 gennaio 2018)