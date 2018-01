Atp-Wta | Nadal e Wozniacki al comando

Atp-Wta : Nadal e Halep mantengono la vetta : Rafael Nadal si conferma al comando per la 22/a settimana del ranking del tennis maschile: lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Terzo il bulgaro Grigor Dimitrov che ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep in vetta. Fognini numero uno azzurro : TORINO - Lo spagnolo Rafael Nadal si conferma al comando del Tennis mondiale maschile per la ventunesima settimana. Lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer a quota 9605, ...

Tennis - Calendario 2018 : tutte le date e i tornei della stagione. Il programma e gli appuntamenti Atp e Wta : Archiviata la stagione 2017, il Tennis è già pronto per ripartire. La pausa invernale sta già volgendo al termine. Sia ATP che WTA torneranno in campo già prima del 2018, il 31 dicembre per la precisione, quando si inizierà a giocare a Brisbane e Shenzhen. La prima parte di stagione si svolgerà Down Under, perché culminerà con il primo Slam della stagione, l’Australian Open (15-28 gennaio). Dopo la trasferta sul cemento nordamericano sarà ...

