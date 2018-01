Atletica | Paolo Dal Molin torna al top | corre 7 68 | minimo per i Mondiali Simone Cairoli

: RT @atleticaitalia: #atletica Riecco @PaoloDalMolin 7.68 ad Ancona! Il recordman italiano e argento europeo 2013 dei 60hs centra lo stan… - GPursals : RT @atleticaitalia: #atletica Riecco @PaoloDalMolin 7.68 ad Ancona! Il recordman italiano e argento europeo 2013 dei 60hs centra lo stan… - atleticaitalia : #atletica Riecco @PaoloDalMolin 7.68 ad Ancona! Il recordman italiano e argento europeo 2013 dei 60hs centra lo… - stelleolimpiche : STELLE IN CLASSE. La 4a tappa a Gradisca d'Is alla scuola primaria Dante Alighieri con gli olimpici Giulia Pignolo… - stelleolimpiche : STELLE IN CLASSE 2018. Gli olimpici Giulia Pignolo (vela) e Paolo Camossi (atletica) hanno dialogato con i bambini… - stelleolimpiche : Ci stiamo avvicinando alla quarta tappa di STELLE IN CLASSE. Giovedì 25 gennaio, gli olimpici Giulia Pignolo (vela)… -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2018)Dalto. Il 30enne ha finalmente fatto la differenza sui 60m ostacolindo un interessante 7.68 ad Ancona: era da quattro anni che il vicecampione europeo 2013 non si esprimeva su questi tempi (il suo personale è di 7.51, record italiano). L’azzurro ha strappato anche ilper iIndoor di Birmingham (1-4 marzo). Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, è volata a 6.36 nel salto in lungo ma a Padova era il giorno dei Campionati Italiani di prove multiple.ha vinto il quarto tricolore della carriera con 5517 punti battendo Alexander Demetz (5274) e Marco Leone (5249). (foto FIDAL/Colombo)Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter