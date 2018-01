Atalanta-Juve a Valeri

Juve - Allegri : "Atalanta grande realtà. Ci serve un gol in trasferta" : "Atalanta? È una gara diversa da quella di campionato, dove uscimmo anche dalla partita. Qui dobbiamo segnare in trasferta, sapendo di affrontare una realtà di questo campionato, faccio i complimenti ...

Probabili Formazioni Atalanta-Juventus Andata Semifinale Coppa Italia 30-01-2018 : Dopo il pareggio per 2-2 di qualche mese fa nella gara di campionato l’Atalanta ospita di nuovo la Juventus per la sfida valida per la Semifinale d’Andata di Coppa Italia. In campo le due squadre hanno ottenuto il pass per la Semifinale a scapito, rispettivamente, di Napoli e Torino. I bergamaschi, che non hanno intenzione di passare per vittime sacrificali, vengono da un buon momento di forma e proveranno ad ottenere un buon ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus : probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - Torna la Coppa Italia : è tempo di semifinali. Nel turno d'andata la Juventus sarà ospite dell' Atalanta: l'appuntamento è per martedì (domani) alle 20.45. Gli uomini di Allegri in campionato ...

Coppa Italia 2018 - Atalanta-Juventus : programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Atalanta e Juventus scenderanno in campo domani (martedì 30 gennaio) allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018 alle ore 20.45. Il ritorno è previsto a fine febbraio. Un match di grande fascino tra la Vecchia Signora, seconda in classifica in Serie A, ed i bergamaschi, in lizza per un posto in Europa League nel torneo nazionale, oltre che impegnati nella competizione ...

Coppa Italia 2018 - Atalanta-Juventus : le probabili formazioni. Buffon titolare - rientra Berisha : Sempre difficile predire le formazioni alla vigilia di una sfida di Coppa Italia, ma il fatto che il torneo sia giunto alle semifinali, spingerà gli allenatori a cercare quantomeno di non imbottirsi di seconde linee. Non si discostano da questa previsione Atalanta e Juventus, che domani sera alle ore 20.45 giocheranno allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Tra i padroni di casa saranno arruolabili anche Berisha e Caldara, mentre ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Testa al Sassuolo : alla Juventus penseremo dopo" : BERGAMO - " Sassuolo ? L'abbiamo affrontato sia in campionato che in coppa, è una squadra consolidata da qualche anno e con Iachini ha fatto buoni risultati: sarà una partita delicata, difficile " . ...

Calciomercato Atalanta - un colpo per giugno : vicino l’accordo con la Juventus per Mattiello : Calciomercato Atalanta – Reduce dalla sconfitta di misura con il Napoli, l’Atalanta è già proiettata alla prossima sfida di campionato che vedrà impegnati gli orobici sul campo del Sassuolo, sabato alle ore 18. La dirigenza bergamasca invece è già proiettata alla prossima stagione: in queste ore infatti la ‘Dea’ potrebbe chiudere un colpo per giugno, anticipando la concorrenza. Come riportato da ‘Gianluca Di ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : doppia mossa Juve - scatti di Fiorentina e Samp - ‘voci’ sull’Atalanta : Il Calciomercato è nella fase decisiva, ecco tutte le trattative del giorno. Marotta e Paratici pensano alla Juve che verrà e alle mosse per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. In particolare la dirigenza bianconera sta provando ad imbastire e definire una trattativa con il Cagliari per i due gioielli del club sardo: l’attaccante nordcoreano classe ’98 Han, attualmente in prestito al Perugia, e il centrocampista ...

Fuorigioco Mertens? Impazzano le polemiche Var dopo Atalanta-Napoli : juventini scatenati - frecciata di Gasperini : Fuorigioco Mertens? Impazzano LE polemiche – La prima partita del campionato dopo la sosta invernale si è da poco conclusa e già Impazzano le polemiche, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus. Nel mirino il goal vittoria concesso a Mertens in Atalanta-Napoli che ha permesso ai partenopei di volare momentaneamente a +4 sui bianconeri. L’attaccante belga scatta sul limite del Fuorigioco ma le immagini non sembrano chiarire se ...

Atalanta-Napoli 0-1 - Mertens si sblocca e Sarri vola a +4 sulla Juve : Atalanta-Napoli 0-1, cronaca, tabellino e statistiche IL LAMPO DI Mertens - Il Napoli prende progressivamente fiducia e al 65' sblocca un match impaludato: Callejon illumina in verticale Mertens che ...

