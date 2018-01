Atalanta | Gasperini | ' La Juve è favorita | ma noi'

Serie A Atalanta - Gasperini : "Var? Stanno succedendo cose strane" : BERGAMO - "Ieri è stata una giornata sfortunata, ma è già qualche domenica che certi episodi si ripetono. La Var è sempre quella, le immagini non sbagliano. Sono le interpretazioni che possono creare ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Atalanta - Gasperini ‘spiega’ le parole rilasciate in settimana : il pensiero del tecnico orobico : L’Atalanta ha riscatto la sconfitta rimediata una settimana fa con il Napoli vincendo in trasferta contro il Sassuolo. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sport’ le parole rilasciate in settimana che hanno fatto grande clamore: “Io devo molto all’ambiente, da parte mia c’è un’enorme riconoscenza, lavoro per l’Atalanta per vederla sempre più forte. Il rapporto ...

Sassuolo-Atalanta, Gasperini: "Devo molto a questa squadra". Iachini: "Sfortunati e imprecisi" Sassuolo-Atalanta – Al termine del match vinto al Mapei Stadium con il Sassuolo, il tecnico dell' Atalanta Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Sassuolo-Atalanta, PARLA Gasperini ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : le scelte di Iachini e Gasperini : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Sassuolo e Atalanta apriranno la 22^ giornata di Serie A. Gli orobici, scossi dalle parole rilasciate in settimana da Gasperini che ha aperto all’addio a fine stagione, sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata con il Napoli la settimana scorsa. Conquistare i tre punti permetterebbe alla ‘Dea’ di rimanere agganciata al treno per un posto in Europa League. Di fronte però ci ...

Atalanta - Gasperini verso l'addio : frasi-bomba - tentazione Nazionale : Gasperini verso l'addio all' Atalanta ? 'Io sono qui perché un anno fa ho sposato il progetto di Percassi . Diceva: 3 o 4 big e dentro i ragazzi del vivaio. Se le strategie cambiano non ha senso ...

Allarme Gasperini in casa Atalanta : se continua così è inutile restare! : Le parole del tecnico di Grusciasco scuotono l’ambiente atalantino, che teme il suo addio a fine stagione. Gian Piero Gasperini, in occasione dei suoi 60 anni, ha rilasciato una lunga intervista all’Eco di Bergamo. Doveva essere l’occasione di festeggiamenti e ricordi, invece si è trasformata in uno sfogo da parte del tecnico nerazzurro, che non condivide l’operato della società e getta ombre sul suo ...

Convocati Atalanta - una buona e una cattiva notizia per Gasperini : l’elenco completo : Convocati Atalanta – La 22^ giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo tra Sassuolo e Atalanta. Gli orobici sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata con il Napoli. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati in cui non compare Leonardo Spinazzola. Presente invece il ‘Papu’ Gomez nonostante qualche fastidio di troppo. Ecco l’elenco completo: Portieri – Berisha, Gollini, Rossi. Difensori ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Testa al Sassuolo : alla Juventus penseremo dopo" : BERGAMO - " Sassuolo ? L'abbiamo affrontato sia in campionato che in coppa, è una squadra consolidata da qualche anno e con Iachini ha fatto buoni risultati: sarà una partita delicata, difficile " . ...

Serie A Atalanta - Gasperini : 'Il gol di Mertens era irregolare' : BERGAMO - 'Oggi ho ricevuto tanti auguri e mi fa piacere, ma siamo concentrati sul Sassuolo ' . Nel giorno del proprio sessantesimo compleanno, il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , si prepara al ...

Atalanta - Gasperini : "Ho ancora dubbi sul gol di Mertens" : Alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini torna sulla sconfitta di domenica scorsa, in particolare sul gol di Dries Mertens che ha regalato la vittoria al Napoli per 1-0: "...

Sveglia Percassi - bisogna accontentare il “maestro” Gasperini : all’Atalanta serve uno scossone! : Un Gasperini così furibondo raramente lo abbiamo visto. Nell’intervista di ieri del tecnico dell’Atalanta sono venuti fuori aspetti sinora nascosti del suo rapporto con la dirigenza orobica. Ha minacciato senza mezzi termini l’addio a fine stagione, criticando duramente le scelte della società negli ultimi mesi: “mi guardo intorno e vedo un mercato sottotono rispetto alla squadra, non vedo lo scenario di un anno ...

Gasperini shock : “non posso più rimanere all’Atalanta - ecco cosa è successo” : L’Atalanta sta disputando una stagione veramente importante, grande merito di Gasperini che ha dimostrato di essere da big. Il tecnico domani festeggerà il 60esimo compleanno, intervista clamorosa riportata da ‘L’Eco di Bergamo’ e che apre nubi sul futuro: “Grazie per gli auguri, ma i 60 mi fanno male. Certo, li festeggio. Ma felice no. Ho così tanti appuntamenti che venerdì ne avrò 65 di anni! E sempre a tavola, è ...