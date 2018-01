Ascolti tv | vince Che tempo che fa con oltre 4 | 4 milioni di telespettatori

Ascolti : Che tempo che fa rivince - Domenica Live senza rivali : Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.477.000 spettatori (16,99% di share) e 2.842.000 (16,6%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa rivince, Domenica Live senza rivali proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv di venerdì 26 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di venerdì 26 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata seconda sfida tra Superbrain-Le supermenti, in onda su Rai1 con Paola Perego (in giuria anche Antonella Clerici e Marco Liorni), e Immaturi-La serie, trasmessa su Canale 5.

Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com'è andata L'intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la terza puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 7.492.000

La gara agli Ascolti del 23 gennaio è stata vinta da Rai1 con Rocco Chinnici – E' così lieve il tuo bacio sulla fronte, il film tv con Sergio Castellitto, che è stato visto da 4 milioni 780mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film La scuola più bella del mondo ha avuto 2 milioni 380mila telespettatori con il 10.13%; su Italia 1 il film Harry Potter e la camera dei segreti ha fatto segnare

Ascolti tv di martedì 23 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 23 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso il film tv È così lieve il tuo bacio sulla fronte dedicato alla storia del magistrato antimafia Rocco Chinnici, interpretato da Sergio Castellitto. Risultato?4.780.000 spettatori

Ancora un buon risultato per "Che tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 che si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con, nella prima parte, 3.765.000 (share 14.29%) e, nella seconda

Don Matteo 11 si conferma leader negli Ascolti di prima serata anche con la seconda puntata in onda su Rai1 il 18 gennaio. La fiction con Terence Hill ha infatti incassato 6 milioni 906mila telespettatori e uno share del 28,7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Cado dalle nubi è stato visto da 3.347.000 spettatori pari al 14,68% di share. Italia 1 con Thor ha conquistato 1.566.000 telespettatori e il 6,35%. Appena fuori dal podio Rai3

Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.765.000 spettatori (14,30% di share) e 2.428.000 (14,3%) per Il Tavolo.

La seconda puntata della stagione di C'è posta per te con ospiti l'attore Gerard Butler e l'attrice Giulia Michelini si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori

Su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.40 – la seconda puntata di Superbrain, con Paola Perego, ha conquistato 4.065.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Immaturi – La Serie - in onda dalle 21.41 alle 23.23 – ha raccolto davanti al video 3.730.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 il secondo appuntamento di Kronos

Ascolti tv di venerdì 19 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di venerdì 19 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata seconda sfida tra Superbrain-Le supermenti, in onda su Rai1 con Paola Perego (in giuria anche Amadeus e Aida Yespica), e Immaturi-La serie, trasmessa su Canale 5.