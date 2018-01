' Art week' e ' Miart' | torna la settimana dedicata all' arte contemporanea

Questo weekend date appuntamento all'Arte : 7 mostre da non perdere : Courtesy: Sprüth Magers Hayward Press Images Prospettive a volo d'uccello, immagini ampie, su larga scala, grandi affreschi dell'economia globale (vedi la fabbrica di Amazon) e paesaggi spettacolari ...

Mostre da vedere nel weekend : 7 appuntamenti con l'Arte e la fotografia da Londra a Milano - da Torino a Roma : Da Milano, con il '68 Altrove di Fausto Giaccone alla galleria Expowall, a "New Perspective" in Triennale, dagli scatti di Amazon di Andreas Gursky e la sua "enciclopedia della vita" a Londra all' "L'Occhio Magico di Carlo Mollino", il dandy-architetto-fotografo in mostra alla galleria Camera di Torino. E poi il maestro giapponese antesignano dei manga "Utagawa Kuniyoshi, Il visionario del mondo fluttuante" al Museo della Permanente di Milano, ...

FlyKube - la stArtup dei weekend al buio per girare l’Europa risparmiando : L’idea di un viaggio al buio potrebbe stuzzicare la fantasia di molti. Soprattutto se il viaggio in questione fosse proposto a un prezzo più che interessante. È questa l’idea alla base di FlyKube, startup italo-spagnola che propone ai propri utenti la possibilità di prenotare un fine settimana all’insegna dell’avventura: senza una meta predefinita, senza una data o senza entrambe le cose. Gli utenti possono ovviamente selezionare un aeroporto di ...

Sos freddo - nel week end in arrivo aria Artica e neve anche a bassa quota : l team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo peggiorerà diffusamente da sabato 20 con piogge via via più estese al Nordest, sulle regioni centrali, meridionali e sulle Isole maggiori. Sono ...

Previsioni Meteo - per l’Italia un’altra (tempestosa) settimana di transizione ma dal 20 Gennaio l’inverno torna a ruggire : ondata d’aria fredda Artica marittima in arrivo nel prossimo weekend : 1/37 ...

Offerte Geekmall del weekend : smArtphone - tablet - smArtwatch e tanti gadget High Tech! : Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato il nostro esclusivo codice sconto su OnePlus 5T da Geekmall, ma le Offerte non finiscono qui! Il noto e-commerce ha lanciato alcune interessanti promozioni che dureranno per tutto il weekend: e allora vediamo subito le Offerte Geekmall preparate per voi! Ma prima di iniziare, sappiate che le Offerte non finiscono qui! Ogni giorno vi segnaleremo le migliori Offerte Amazon sulla tecnologia e se cercate ...

Mostre Arte e fotografia weekend befana : Picasso - Van Gogh ma anche Che Guevara : "Sei gennaio, Epifania, tutte le feste porta via" ma come concludere al meglio le vacanze natalizie se non in compagnia dell'arte? Da Milano a Roma, da Bologna a Vicenza, abbiamo selezionato sette Mostre da visitare in questi ultimi scampoli di festività. Picasso, Van Gogh, ma anche Che Guevara e la fotografa sudafricana Jodi Bieber: ecco il nostro tour dell'arte:1. Dentro CaravaggioPalazzo Reale, Milano, fino al 28 gennaio 2018Venti ...

5 6 7 gennaio - ultimo week end KIDS - Festival internazionale del teatro e delle Arti per le nuove generazioni a Lecce : Scarica programma giornaliero - Scarica catalogo con schede spettacoli A questo link cartella stampa completa, programma, foto e video del Festival ________________________________________ Biglietti ...

Ufficiali i concerti di Beyoncé al Coachella 2018 - date e cast : i nomi in cArtellone da The Weekend a Eminem : Confermata la presenza di Beyoncé al Coachella 2018: come ampiamente previsto, martedì 2 gennaio, gli organizzatori del celebre festival di musica indipendente californiano hanno annunciato ufficialmente la formazione per il 2018 con Queen Bey tra i Big in cartellone. Beyoncé sarà l'attrazione principale dei concerti in scena a Indio il 14 e il 21 aprile. Al netto della conferma delle date dei suoi live, non si tratta di una notizia in senso ...

Sassari. Respir'Arte : weekend al Parco di Monserrato con Artisti da tutta Italia : Sabato 3 e domenica 4 giugno torna a Sassari la più importante kermesse artistica degli ultimi anni. Non solo arte figurativa ma anche spettacoli musicali con cori polifonici e le musiche di Enzo Mugoni e Beppe Dettori. SASSARI " 30.05.2017. Lo scorso anno aveva fatto sognare i sassaresi portando nell'area verde più bella della città ...

Arriva il Cine Week-Iniziativa Entr’Acte - tra cArtoon - documentari e la Notte Bianca Horror : Martedì 19 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Collina della Pace – Via Bompietro, 16 (Borgata Finocchio) Municipio Roma VI – verrà presentato il Progetto Cine Week-Iniziativa Entr’Acte. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma VI Arch. Alessandro Marco GISONDA, Il Direttore Artistico dell’iniziativa Domenico Vitucci, La Direttrice della Biblioteca Collina della Pace Paola ...

ArtE : NEL WEEK-END L’ArtE SI ANIMA : SABATO 16 DICEMBRE ARTE: Musei Capitolini | Biglietto del costo simbolico di 1 euro Musica classica e canti natalizi in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia DOMENICA 17 DICEMBRE Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese | ore 11.30 – Concerto gratuito “Ritratto d’autore: Johannes Brahms” in collaborazione con Roma Tre Orchestra Roma, 13 dicembre 2017 Serata musicale dal sapore natalizio ai Musei ...

Su eBay arriva il Super Weekend per Natale : sconti fino al 60% anche su smArtphone Android : Su eBay è in arrivo il "Super Weekend" per gli ultimi acquisti di Natale: ecco quali saranno gli smartphone Android in promozione fino a domenica L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend per Natale: sconti fino al 60% anche su smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Artigiano in Fiera : nel weekend di Sant'Ambrogio la bellezza e la bontà del mondo nel villaggio globale e delle Arti e dei mestieri di ... : Sono i numeri di una rassegna che, quest'anno, ha esteso ulteriormente la sua rappresentazione del mondo con 10 padiglioni fieristici e con una vasta gamma di spettacoli ed eventi culturali, ...