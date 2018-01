App di fitness rivela le basi militari USA segrete

Una App per il fitness svela le basi militari segrete? : La app Strava dei runners potrebbe rivelare posizioni militari . È quanto sostengono analisti della sicurezza come Tobias Schneider, riporta il Guardian, il quale ha twittato l’allarme con le mappe riguardo territori come la Siria, ma anche la base francese Madama in Niger; e come Nathan Ruser, analista dell’Institute for United Conflict Analysts citato dal giornale inglese il quale ha sottolineato la “mappabilità” delle ...

Fitness - le 5 App per smaltire le feste e rimettersi in forma : Il nuovo anno è sinonimo di buoni propositi e uno dei più diffusi al mondo è quello di rimettersi in forma e di perdere i chili di troppo. Un po’ per dimagrire dopo le feste natalizie, un po’ per lanciarsi nell’onda lunga di preparazione alla prova costume della prossima estate. Non a caso gennaio è uno dei mesi più prolifici per le palestre, che registrano picchi di iscrizioni. Ma per chi è pigro e sa già che non riuscirebbe mai a essere ...