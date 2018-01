Anziano travolto da una Bmw | pirata della strada positivo all' alcoltest

: CORRIERE DELLA SERA - Anziano travolto, l’autista ubriaco inchiodato dal numero di targa - PaginaNuova : CORRIERE DELLA SERA - Anziano travolto, l’autista ubriaco inchiodato dal numero di targa - giannetti_marco : RT @MediasetTgcom24: Anziano muore travolto da treno attraversando i binari in Trentino #trentino - ITnewsMI : Anziano travolto e ucciso da Suv a Milano: l'autista ubriaco, con patente sospesa e senza assicurazione - Corriere… - dieguito82 : RT @TutteLeNotizie: Anziano travolto e ucciso da Suv a Milano: l'autista ubriaco, con patente sospesa e senza… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sandro Orlandi, 88enne di Milano, è stato investito da una Bmw in via Michelino da Besozzo, a pochi metri da piazzale Accursio. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente era già in arresto cardiaco; ogni tentativo di rianimazione è stato vani. Orlandi stava attraversando laquando è stato preso in pieno dal bolide tedesco. L'impatto è stato così forte che la vittima è stata sbalzata per 22 metri. Ilnon si è fermato a prestare soccorso, anzi ha continuato la sua corsa, urtando contro due vetture ferme. In una c'era una persona che, però, non ha riportato ferite. TargaBmw annotata da un agentePolIl conducente, dopo averil Sandro Orlandi, non si è fermato ma la targa del veicolo è stata annotata da un agentePol, che subito si è messo in contatto con i colleghiPolizia locale. I ...