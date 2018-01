: Antisemitismo,Papa:lotta a indifferenza - NotizieIN : Antisemitismo,Papa:lotta a indifferenza - CybFeed : #BreakingNews Antisemitismo,Papa:lotta a indifferenza - byzio66 : Antisemitismo, Papa Francesco: "Combattere il virus dell'indifferenza" - gpellarin84 : RT @OGiannino: Da leggere l'intervista del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni #Corriere: sì, purtroppo in ITA esiste ancora l'antisemi… - papa_cannolo : RT @LaStampa: Nasce il nuovo osservatorio virtuale sull’antisemitismo nel mondo -

Per sconfiggere l'"il nemico contro cuire non è soltanto l'odio, ma ancor più alla radice l'". Lo ha dettoFrancesco alla Conferenza Internazionale sullaall', presso il ministero degli Esteri. "L'è un virus che contagia pericolosamente i nostri tempi",aggiunge Francesco. E ricorda l'impegno diWojtyla con le sue parole:"Il futuro comune di ebrei e cristiani esige che noi ricordiamo perché non c'è futuro senza memoria".(Di lunedì 29 gennaio 2018)