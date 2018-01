Antisemitismo - Papa : combattere il virus dell'indifferenza : Roma, 29 gen. (askanews) - "Nella lotta all'Antisemitismo e ai crimini connessi all'odio antisemitico il nemico contro cui lottare non è soltanto l'odio, in tutte le sue forme ma, ancor più alla ...

