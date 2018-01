Anticipazioni Un posto al sole | rivedremo ELENA a marzo anteprima

: #UnPostoAlSole Un piccolo mistero... già risolto! Ecco le #anticipazioni di #Upas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole Un piccolo mistero... già risolto! Ecco le #anticipazioni di #Upas - Glinformati : Anticipazioni Un posto al sole: SANDRO torna triste e senza CLAUDIO - GLI INFORMATI - - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole Un rientro TRISTE e SOLITARIO. Cosa accadrà??? #Anticipazioni #Upas - redazionetvsoap : QUESTA SETTIMANA A #UNPOSTOALSOLE, #anticipazioni fino al 2 #febbraio -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Con la sua infelice idea di rubare un prezioso quadro di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), a UnalGiordano ha tenuto banco per diverso tempo durante lo scorso autunno. Il personaggio interpretato da Valentina Pace, infatti, ha davvero rischiato grosso, uscendone indenne solo per il “sacrificio” compiuto da Matteo Serra (Luca Ward). Proprio a proposito di, intorno a questo ruolo si è creata ultimamente molta curiosità: la sua interprete aveva anticipato in un’intervista che in seguito sarebbe tornata e il pubblico si aspettava che ciò sarebbe accaduto a strettissimo giro di tempo, ma non è stato così. Quandola giovane Giordano, dunque? Ve lo riveliamo in: una pausa era ampiamente prevista, proprio per questo si era parlato di un successivo ritorno. E tale ritorno, stando a quel che ci risulta, avverrà a, con ...