Anche Carlo Cracco ha detto sì | ecco chi è la fortunata

Il concerto di Francesco Gabbani a Firenze - un grande show per chiudere un anno da record dopo Sanremo : Anche Carlo Conti tra il pubblico (video e foto) : Francesco Gabbani a Firenze per un concerto evento conclusivo di un anno da record! Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 si è esibito ieri 20 gennaio per la prima volta in un palazzetto italiano, al Nelson Mandela Forum di Firenze un grande live alla presenza di migliaia di spettatori. L'evento a Firenze è stato annunciato alcuni mesi fa, come concerto di chiusura di un'annata tutt'altro che tranquilla per Francesco Gabbani, reduce del ...

Milano. Incidente alla Lamina : morto Anche Giancarlo Barbieri : Si aggrava il bilancio degli operai morti nell’Incidente alla Lamina spa in zona Greco a Milano, per un’intossicazione da azoto. Concluso il periodo di accertamento della morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni, i medici dell’ospedale San Raffaele ne hanno decretato il decesso…Continua a leggere →

Lamina - morto Anche Giancarlo Barbieri : era entrato nel forno per soccorrere gli operai svenuti : Giancarlo Barbieri, 61 anni, operaio della Lamina spa, è la quarta vittima della strage di via Rho, a Milano. Giancarlo era stato il primo ad accorrere in aiuto dei due operai svenuti nel forno...

Cagliari - doppio affare con la Fiorentina : Maxi Oliveira e Carlos SAnchez nel mirino : Cagliari, doppio affare con la Fiorentina: Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, doppio affare CON LA Fiorentina – Il Cagliari sta resistendo agli assalti di diversi club per Nicolò Barella. Soltanto ieri è arrivata la chiusura alla Roma, tramite una richiesta di ben 50 milioni di euro. Un bel segnale per ...

Il Cagliari stringe per un giocatore della Fiorentina - mentre Carlos SAnchez... : Maximiliano Olivera e Carlos Sanchez , per entrambi potrebbe esserci la stessa destinazione, il Cagliari . I sardi - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - stringono in queste ore per arrivare all'uruguaiano, mentre per il colombiano la sensazione è che ci vorrà più tempo. L'idea però rimane viva, d'altronde soprattutto il primo è in uscita dalla ...

Ai Maneskin Anche la 'benedizione' di Carlo Verdone : 'Sono bravissimi' : Maneskin taumaturgici: grazie a loro Fabio Fazio fa il record di ascolti con il suo Che Tempo Che Fa su Rai1, con il picco di ascolti proprio sul finire dell'intervista che ha preceduto la loro ...

CARLO VERDONE/ "Caso Weinsten fenomeno grave - ma Anche io ho avuto donne disposte a tutto" : CARLO VERDONE, il regista romano torna sul caso Harvey Weinstein e racconta anche la sua esperienza personale in qualità di regista affermato. (Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:51:00 GMT)

Travaglio e il caso Annibali : ad attaccarlo Anche i giornalisti che difesero la Meli per la frase “l’ordine va sciolto nell’acido” : “La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana”. La frase contenuta nell’editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre è stata ripresa e criticata via twitter da Lucia Annibali, sfregiata con l’acido dall’ex compagno Luca Varani. “Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell’acido, per sua sfortuna ...

Gli auguri di Natale di Carlo Verdone nei panni di Furio. E alla fine c’è Anche una sorpresa : Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook dell’attore nella serata della vigilia di Natale L'articolo Gli auguri di Natale di Carlo Verdone nei panni di Furio. E alla fine c’è anche una sorpresa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carlo Conti : "La Corrida Anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Carlo Conti : "La Corrida Anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Incidenti in piazza San Carlo : indagato Anche il prefetto di Torino : Si allarga ancora l'inchiesta della procura di Torino per i fatti di piazza San Carlo. Questa mattina è stato notificato un avviso di garanzia al prefetto del capoluogo piemontese, Renato Saccone, per ...

Commissione bAnche : parla il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan Diretta : Martedì l’audizione del governatore della Banca d’Italia Visco, mercoledì parlaerà l’ex-ad di Unicredit Ghizzoni

Boxe femminile : Vittoria De Carlo spicca ai Mondiali Youth 2017. Buoni risultati Anche per Giovanna Marchese e Rebecca Nicoli : È una buona Italia quella che esce dai Mondiali Youth di Boxe femminile organizzati a Guwahati (India): nella rassegna iridata dedicata alle Boxer ancora in erba, le portacolori azzurre si sono ben comportate e hanno ottenuto risultati di alto livello che lasciano ben sperare in ottica futura. Per prima cosa, non si può non parlare di Vittoria De Carlo, giovane pugile che è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’argento nella categoria ...