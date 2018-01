Ammiraglio candidato del M5S si ritira | è già Consigliere Comunale alleato

: RT @janavel7: Se ho ben capito l'ammiraglio candidato dal #M5s è affondato il primo giorno delle liste. Battuto il record di Schettino. Che… - giopik : RT @janavel7: Se ho ben capito l'ammiraglio candidato dal #M5s è affondato il primo giorno delle liste. Battuto il record di Schettino. Che… - LuisaPozzoni : RT @LaStampa: M5S, subito fuori gioco l’ammiraglio candidato: era stato eletto con il Pd - cristianovilla9 : RT @gditom: Alle 12 #DiMaio presenta fieramente l'ammiraglio Rinaldo Veri come candidato in un collegio uninominale. Alle 15 #Veri annunci… - LaCicerina : RT @gditom: Alle 12 #DiMaio presenta fieramente l'ammiraglio Rinaldo Veri come candidato in un collegio uninominale. Alle 15 #Veri annunci… - GMustacchi : RT @chedisagio: Pronti, via. @luigidimaio presenta il primo candidato 5 stelle. Dopo due ore si ritira. E' già consigliere comunale in una… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) È durata poche l'avventura di Rinaldo Veri,in congedo con alle spalle anche esperienze in diverse missioni Nato, danelle liste nazionali del Movimento Cinque Stelle. La sua carica dinel Comune di Ortona Chieti, per lo più eletto in una lista civica alleata al Pd, lo rende incandidabile nel Movimento Cinque Stelle, che storicamente non accetta persone che abbiano gia' avuto ruoli in altri partiti. 'A malincuore annuncio il ritiro della mia candidatura con il #movimento 5 stelle - ha detto a pochi minuti dalla decisione, presa intorno alle 14 - La mia carica dinel comune di Ortona con una lista civica è incompatibile con quella dinelle liste del Movimento 5 Stelle. Non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento del M5S che impedisce a chi ha gia' una carica elettiva di potersi candidare e ...