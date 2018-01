Amici 17 | anticipazioni | brutto colpo per Rudy Zerbi

Amici 2018 anticipazioni lunedì 29 gennaio : i cantanti a rischio eliminazione : Tutti in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 29 gennaio: cosa succederà? Di sicuro assisteremo a una nuova puntata della soap su Luca Vismara e Rudy Zerbi, detto "professor Rodolfo": abbiamo lasciato la classe in attesa del verdetto della sfida tra Luca e Einar, che nella puntata di oggi era un po' sottotono ma non pensiamo rischi di uscire. Di sicuro Rudy dirà la sua sulla sfida e commenterà l'esibizione di Luca, quindi ...

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Ghali e Paola Turci "ospiti" (27 Gennaio 2018) : Amici 17, Anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio : sfide - ospiti e concorrenti a rischio eliminazione : Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio vedrà in sfida nuovi concorrenti che disputeranno nuove prove per continuare a essere nella classe del talent show di Canale 5. La sfida a squadre procederà come ogni settimana. Il Ferro in sfida contro il Fuoco, una la squadra vincitrice e tutti gli altri concorrenti a rischio eliminazione, sottoposti al giudizio dei docenti del programma in base alla relativa categoria di appartenenza. Ci sono ...

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Vittorio vincerà la sfida? (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, Anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:13:00 GMT)

Amici 2018 - ecco gli eliminati di sabato e tutte le altre anticipazioni : puntata di fuoco! : E non mancano nemmeno questa volta le anticipazioni di sabato 27 gennaio di Amici 2018. Chi saranno gli eliminati? Questa è la domanda che si pongono tutti i telespettatori, visto che è sempre costretto ad abbandonare la scuola almeno un concorrente: nell'ultima puntata non è avvenuta nessuna eliminazione per via del destabilizzante provvedimento disciplinare, che è costato caro al ballerino Nicolas De Souza (mentre Vittorio è finito in sfida ...

Amici 17/ Anticipazioni e news : Zic “innamorato” di Annalisa? Valentina in lacrime con Goodson : Amici 17, Anticipazioni e news verso il serale: Zic incontra Annalisa che gli fa i complimenti per le esibizioni e il talento, Valentina invece, piange per Goodson.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:06:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni : la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen : Amici 17, Anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 22 gennaio : eliminati e sfide improbabili : Sappiamo che attendete le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 22 gennaio per scoprire come andrà a finire la sfida a squadre, che in questa puntata non ha avuto molto spazio a causa degli esami di riammissione dei quattro allievi temporaneamente espulsi sabato scorso. Oggi è successo un po' di tutto, ma una decisione della commissione di danza ci ha sorpreso più di tutte: i professori non avrebbero riammesso Vittorio, alla fine invece è stato ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 20 gennaio : nuove sfide - eliminati e Roberto Casalino ospite : Amici di Maria De Filippi del 20 gennaio accoglie in studio Roberto Casalino, cantautore e attualmente tra i tutor della nuova edizione del talent show Mediaset in onda in diretta su Canale 5 il sabato pomeriggio. Roberto Casalino ha rilasciato l'album Errori di Felicità e il singolo Le Mie Giornate. Proprio questo sarà il brano che presenterà dal vivo nel corso del nuovo speciale pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in onda oggi, sabato ...

Amici 17 Ed.2018/ Anticipazioni : Valentina ed Emma in crisi - via dalla scuola? : Amici 17 , Anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:29:00 GMT)

