Altro che Siani | 5 imputati ed un indagato | ecco le liste elettorali “pulite” del Pd

Elezioni - Crocetta vs Lavia : “Renzi è un serial killer - Altro che delinquente seriale”. “Dice così perché non candidato” : “Renzi? Non gli ho mai creduto. Fu lui a dirmi che mi avrebbe candidato alla Camera, ma Renzi è un serial killer che uccide tutti quelli che non la pensano come lui, altro che delinquente seriale. E quindi ero tra quelli da eliminare”. così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si pronuncia sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Con Renzi non mi sono ...

Pd - ecco un Altro trombato doc Mucchetti è fuori dalle liste "Il governo ha perso troppi treni" : Il giornalista Massimo Mucchetti, spesso in dissenso da Renzi, non si ricandida: “Su Stato e industria ho trovato poche sponde nel governo” Segui su affaritaliani.it

E super Hirscher l'Altro fenomeno arriva a quota 55 : super Hirscher crea un gap a Gap: non un gioco di parole, ma l'ultima prodezza di re Marcel che, sulla Kandhar di Garmisch-Partenkirchen, centra la 55ª, decima stagionale e fa il vuoto, fin dalla prima manche, nel gigante preolimpico. Il suo modo di affrontare la Free fall, curva e muro fra i più ripidi e tecnici dell'intero circo bianco, è la prova della sua superiorità. Tutti cercano di inseguirlo, a partire dal solito ...

Meteo : arrivano i giorni della Merla! Altro che gelo - sara' ancora alta pressione! : Inizio di settimana con l'alta pressione su tutta Italia. giorni della merla col bel tempo! Ecco le previsioni Meteo Previsioni Meteo/ Si avvicinano i giorni della Merla, quelli considerati nella...

STAR TREK : DISCOVERY - Il passato non è che l'inizio di qualcos'Altro : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, in arrivo questa sera su CBS All Access. Il titolo dell'episodio è "What's Past Is Prologue" e prosegue la tesa vicenda vista in precedenza, dopo che abbiamo scoperto la vera identità di Gabriel Lorca, a spese della povera Michael Burnham, emotivamente scossa.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition"Cominciamo con la ...

Stop di Renzi alle polemiche - "il Matteo da battere è un Altro..." : "Io sono molto diverso da come pensate che sia: umanamente mi dispiace profondamente. Detto questo, poi, le cose veramente gravi sono altre, c'è chi non arriva a fine mese". Matteo Renzi prova a mettere il punto alle polemiche sugli esclusi e lanciare una volta per tutte la campagna elettorale dalla quale spera di uscire con il Partito Democratico prima forza del parlamento. Anche perché, come sottolinea, ...

"NON MI FACCIO TOCCARE DA UN NEGRO"/ Ma c'è un Altro razzismo che nessuno mette in discussione : Nell'ambulatorio del servizio di guardia, a Cantù, il dottor Andi Nganso si è visto rifiutare la visita: "Io non mi farò mai TOCCARE da un medico negro" ha detto una donna. LAURA D'INCALCI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:08:00 GMT)IRRUZIONE SKINHEAD A COMO/ Un tragico effetto del pensiero unico, di L. D'IncalciPADRE UCCIDE 4 FIGLI/ "Perché questo mondo non basta": se il desiderio di bene diventa paura, di L. D'Incalci

Altro che ‘talent’ - la voce di questo diciottenne non ha bisogno di giudici. Eccolo alla prova con Rihanna : Willie Spence, studente diciottenne della Coffee High School in Florida, sorprende i compagni con un’interpretazione da brividi di “Diamonds” di Rihanna. Willie canta fin da piccolo: a cinque anni, nella chiesa del nonno, strabiliava i presenti cantando “Amazing Grace” e lo fa tuttora esibendosi nel coro. Le straordinarie doti canore e le numerose cover presenti sul suo profilo Instagram, hanno stupito l’intero web, comprese leggende del rap ...

Samsung Galaxy S9 and S9+ svelati : differenze importanti tra i due - che si rifletteranno senz'Altro sul prezzo : All'interno avremo una CPU Qualcomm Snapdragon 845 in USA e Cina, ed una Samsung Exynos 9810 nel resto del mondo. Ci sarà però una differenza sostanziale: 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna ...

Altro che Stonehenge - la Sicilia e il più ricco patrimonio archeoastronomico d’Europa : Su un'anonima roccia Siciliana detta "U Campanaro" (il campanaro), da qualche parte sul monte Arcivocalotto (nelle campagne di San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo), per circa 5.000 anni, ogni 21 di dicembre, il primo raggio di sole del mattino si è infilato silenzioso e precisissimo in un foro appositamente scavato senza che nessuno, neanche i mafiosi locali (di solito attentissimi a ciò che succede sul ...

Giovani leghisti bruciano un fantoccio della Boldrini. Al fuoco anche un'Altro raffigurante Gentiloni. Salvini si dissocia : I Giovani padani bruciano dei fantocci raffiguranti la presidente della Camera Laura Boldrini e il premier Paolo Gentiloni e le polemiche non mancano per un gesto che da molti viene ritenuto di dubbio ...

Offerte eBay : Selezione Imperdibili con smartphone ed Altro ed anche TV a -60% : Aggiorniamo la nostra Selezione degli sconti su eBay che ha attive diverse promozioni tra cui TV a -60% e le Offerte Imperdibili. Ecco le migliori Offerte eBay lancia le promo Imperdibili e TV a -60% eBay continua le Offerte del nuovo anno e a fine gennaio 2018 ha attive ben due promozioni. Infatti troviamo non solo una […]

Sui mercati l'incubo del 2008 Altro che i dazi di The Donald Il rischio viene dalle banche centrali : L’amministratore delegato di Barclays, Jess Staley, lancia un monito: le condizioni finanziarie iniziano ad assomigliare a quelle del 2006. Come dire che se nel giro di un paio d’anni dovessero cambiare drasticamente, i mercati, in particolare quelli emergenti, rischierebbero di trovarsi di fronte ad un baratro come quello del 2008. Ma a ben guardare le banche centrali non paiono intenzionate a cambiare all’improvviso le loro politiche ...