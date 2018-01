Alessia Marcuzzi svela chi ha abbandonato L’Isola dei Famosi

: RT @Rosa_Schiap: Qualcuno prima o poi dovrà rompere l'omertà e avere il coraggio di dire che Alessia Marcuzzi veste Spectra Fashions. #twit… - _diana87 : RT @Rosa_Schiap: Qualcuno prima o poi dovrà rompere l'omertà e avere il coraggio di dire che Alessia Marcuzzi veste Spectra Fashions. #twit… -

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Chiara Nasti dice addio all’Isola deidiStasera andrà in onda la seconda puntata dell’Isola 13. E a poche ore di distanza, ecco arrivare una notizia, che ha lasciato a bocca aperta i numerosi telespettatori. Cosa è successo? Chiara Nasti haL’Isola dei. Al momento non è dato sapere il motivo per cui la naufraga abbia preso una decisione così perentoria, ma probabilmente il maltempo degli ultimi giorni in Honduras potrebbe aver giocato un ruolo importante. Ma potrebbe non essere l’unico motivo ad aver spinto la fashion influencer a dire per sempre addio al reality show condotto da. Difatti, come molti sapranno bene, appena è arrivata in Honduras ha iniziato a piangere a dirotto, dichiarando che il suo fidanzato le mancasse molto. E a niente sono servite le rassicurazioni degli altri naufraghi, i quali ...