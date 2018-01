Alessia Marcuzzi e Mara Venier attaccano Eva Henger all’Isola

Alessia Marcuzzi/ Il pubblico si interroga : quale sarà il tormentone di quest'anno? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi, la conduttrice ha riscontrato un forte consenso da parte del pubblico nella prima puntata della settimana scorsa. Cosa accadrà invece stasera? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Isola di Alessia Marcuzzi : scatta un bacio? : Il giorno 22 gennaio 2018 è andato in onda il nuovo reality show di Canale 5 condotto dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. In questi giorni il programma targato Mediaset è riuscito a regalare alcune emozioni a tutti quei telespettatori che si trovano di fronte al teleschermo a guarda continuamente le puntate del Day time che vengono trasmesse in televisione. Al momento il concorrente che sta regalando molti colpi di scena a tutti i suoi fan è ...

Alessia Marcuzzi svela chi ha abbandonato L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti dice addio all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi Stasera andrà in onda la seconda puntata dell’Isola 13. E a poche ore di distanza, ecco arrivare una notizia, che ha lasciato a bocca aperta i numerosi telespettatori. Cosa è successo? Chiara Nasti ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Al momento non è dato sapere il motivo per cui la naufraga abbia preso una decisione così perentoria, ma probabilmente il maltempo ...

Alessia Marcuzzi / La conduttrice ha riscontrato un forte consenso al ritorno in tv (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI, la conduttrice ha riscontrato un forte consenso da parte del pubblico nella prima puntata della settimana scorsa. Cosa accadrà invece stasera? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:14:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

Alessia Marcuzzi : tutto quello che c'è da sapere sulla conduttrice : Esperienze lavorative che le hanno permesso di muovere i primi passi nel mondo della televisione e che rappresentano sicuramente il punto di partenza della sua strada verso il successo. Alessia ...

Alessia Marcuzzi - novità (di stile) all'Isola : 'Indosserò solo abiti che ho già nell'armadio' : Alessia Marcuzzi una di noi: la conduttrice dell'Isola dei Famosi, dopo aver sfoggiato nel corso degli anni outfit da sogno dei più famosi couturier, ha annunciato una novità per quanto riguarda i ...

L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 22 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Da questa sera, in Prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 22 gennaio 2018 – ...

BIANCA ATZEI E MAX BIAGGI/ Alessia Marcuzzi : "Partecipa all'Isola per superare un periodo difficile" : BIANCA ATZEI, all'Isola dei Famosi 2018, per superare la rottura con BIAGGI e incontrare un nuovo amore. Magari con Francesco Monte, single dopo la fine dell'unione con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Alessia Marcuzzi / "Nulla sarà prevedibile - ve lo garantisco" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:53:00 GMT)

Alessia Marcuzzi / "Nulla sarà imprevedibile - ve lo garantisco" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:53:00 GMT)

Alessia MARCUZZI/ "Filippo Nardi una personalità complessa - la Mancini molto tosta" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:46:00 GMT)

Isola - primi flirt tra i naufraghi? L'indiscrezione di Alessia Marcuzzi : Un reality show, si sa, non è solo luogo di "sfide per la sopravvivenza", ma anche set ideale per la nascita di nuovi amori. Gf Vip docet. La convivenza forzata a cui sono sottoposti i concorrenti, infatti...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi avverte i fan : il look è riciclato : Poche ore e sarà di nuovo Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi al timone e Stefano De Martino inviato in Honduras. Sono 17 i naufraghi desiderosi di ritrovare fama e visibilità grazie alla vittoria ...