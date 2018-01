Accesso al menù segreto di Huawei P9 | P9 Plus e P9 Lite | guida per soluzione problemi

: Accesso al menù segreto di #HuaweiP9, #P9Plus e #P9Lite: guida per soluzione problemi - OptiMagazine : Accesso al menù segreto di #HuaweiP9, #P9Plus e #P9Lite: guida per soluzione problemi - notiveri : Come nascondere l’ultimo accesso su #Instagram: È necessario modificare un'impostazione nel menu opzioni L'articolo… - Alitalia : @marilensias ciao Marilena, le miglia dell'edizione precedente del Programma, sono accessibili nella voce del menu… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Non v'è dubbio cheP9, P9e P9siano dispositivi ancora molto utilizzati, ed è per questo che abbiamo ritenuto giusto condividere con voi un trucco sconosciuto ai più, che potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema ed a ricevere informazioni di varia natura sul conto del vostro dispositivo.State tranquilli circa la difficoltà dell'operazione, che non sussiste affatto: si tratta di digitare un codice dal dialer telefonico, per vedervi comparire un, da cui poi poter agire per dare luogo ad una serie di operazioni, tutte diverse tra loro. Così facendo, non invaliderete in alcun modo la garanzia diP9, P9e P9, ci teniamo a rassicurarvi anche sotto questo aspetto.Una volta aperto il tastierino numerico, digitate il codice '*#*#2846579#*#*' (chiaramente non tenete conto delle virgolette, che, pur volendo, non potreste comunque ...