5 cose da sapere sull’eclissi di super Luna del 31 gennaio : Mancano ormai pochi giorni a uno dei più rari e spettacolari eventi astronomici di questo nuovo anno. Il 31 gennaio prossimo i nostri cieli avranno un’unica protagonista: la Luna. Ci sarà, infatti, un’eclissi totale di super Luna, che coinciderà anche la seconda Luna piena del mese, chiamata anche Blue Moon. Una combinazione di eventi che non si verificava da oltre 150 anni: l’ultima si era verificata il 31 marzo 1866, mentre la ...

Sanremo 2018 - i cd in oferta su Amazon da ascoltare nell'attesa. 7 cose da sapere sul Festival : Un canto corale con tutti i cantanti insieme appassionatamente, un po' come succede alla finale di X Factor, per intenderci. Inizierà così la nuova edizione del Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio. Claudio Baglioni ha composto per l'occasione un brano che verrà interpretato da tutti gli artisti sul palco. Il titolo: Poppoppoppò. Così non c'è dubbio: il Festival avrà una forte impronta ...

5 cose da sapere prima di guardare Mosaic : Mosaic è il nuovo progetto di Steven Soderbergh nel mondo della narrativa seriale dopo l’ottimo western Godless ed è un giallo che sarebbe piaciuto molto ad Agatha Christie o all’inventore del Cluedo. La storia è quella di una scrittrice facoltosa e isolata, interpretata da una Sharon Stone in gran forma, che viene ritrovata morta dopo la notte di Capodanno. Ovviamente prima di morire la vittima ha avuto violente discussioni con più di una ...

5 cose da sapere sull’eclissi di super Luna del 31 gennaio : Mancano ormai pochi giorni a uno dei più rari e spettacolari eventi astronomici di questo nuovo anno. Il 31 gennaio prossimo i nostri cieli avranno un’unica protagonista: la Luna. Ci sarà, infatti, un’eclissi totale di super Luna, che coinciderà anche la seconda Luna piena del mese, chiamata anche Blue Moon. Una combinazione di eventi che non si verificava da oltre 150 anni: l’ultima si era verificata il 31 marzo 1866, mentre la ...

5 cose da sapere sull'eclissi di super Luna del 31 gennaio : Tra pochi giorni arriverà un evento astronomico raro e spettacolare: ci sarà un'eclissi totale di super Luna. Ecco tutti i dettagli

Le cose da sapere sullo sciopero dei treni Italo di oggi : Durerà otto ore, ma 23 treni sui 47 in programma durante lo sciopero non avranno problemi di circolazione: gli orari e le altre informazioni utili The post Le cose da sapere sullo sciopero dei treni Italo di oggi appeared first on Il Post.

Italo - le cose da sapere sullo sciopero di domani : Durerà otto ore, ma alcuni treni saranno garantiti: gli orari e le altre informazioni utili The post Italo, le cose da sapere sullo sciopero di domani appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sullo sciopero dei treni di Italo di lunedì 29 gennaio : Durerà otto ore, ma alcuni treni saranno garantiti: gli orari e le altre informazioni utili The post Le cose da sapere sullo sciopero dei treni di Italo di lunedì 29 gennaio appeared first on Il Post.

Ryanair lancia il 'Credito di viaggio'. 10 cose da sapere sullo sconto valido per volare : Abbiamo tutte le opzioni di qualsiasi altro sito nel mondo e in più ti restituiamo i soldi", si legge nella dichiarazione di Kenny Jacobs , CMO Ryanair, riportata sul sito. "Questa nuova iniziativa - ...

Chi è Craig Warwick? 5 cose da sapere sul sensitivo : Craig Warwick, età e lavoro del concorrente dell’Isola dei Famosi Chi è Craig Warwick dell’Isola dei Famosi? Qual è il lavoro dell’uomo e quanti libri ha scritto? Di seguito 5 curiosità sul sensitivo. 1.Ha 66 anni, è di origini inglesi ma italiano di adozione, è un sensitivo ed è gay. Lo abbiamo visto più volte in […] L'articolo Chi è Craig Warwick? 5 cose da sapere sul sensitivo proviene da Gossip e Tv.

“…Baby One More Time” compie 20 anni : 10 cose da sapere sulla canzone di Britney Spears : Tra le canzoni che quest’anno compiono 20 anni – QUI trovi tutte le altre che festeggiano questo anniversario – c’è anche la prima, grande hit mondiale di Britney Spears: “…Baby One More Time”! via GIPHY Abbiamo pensato di celebrare questo importante compleanno per milioni di fan della pop star con un video che raccoglie 10 curiosità sul singolo. Quante ne conoscevi già? [arc ...

Simon & Garfunkel - la colonna sonora del Laureato ha 50 anni. 10 cose da sapere : “And here’s to you, Mrs. Robinson / Jesus loves you more than you will know / Wo wo wo…”. Alzi la mano chi, leggendo queste parole, non ha provato a canticchiare l’indimenticabile melodia di Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, una di quelle canzoni che ti entra nella testa e non se ne esce più. Mrs. Robinson fa parte della storica colonna sonora di The Graduate, da noi conosciuto come Il Laureato, il famoso film di ...

World Economic Forum - 10 cose da sapere su Davos - : Al via, dal 22 gennaio, la 48esima edizione del meeting internazionale che riunisce personalità della politica e dell'economia, oltre che vip. Dalla località scelta per l'evento, fino ai nomi degli invitati e alle curiosità, ecco cosa bisogna sapere sul Wef

Le cose da sapere sul blocco del traffico oggi a Roma : In occasione della terza "Domenica ecologica" le auto non potranno circolare all’interno della cosiddetta fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 The post Le cose da sapere sul blocco del traffico oggi a Roma appeared first on Il Post.