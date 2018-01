3DSRilasciato SRLoader v2 1 0 con il supporto TWLSDK SDK5 bootstrap

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Lo sviluppatore Robz8 ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 2.1.0.è un frontend del nds-, per DSi e utilizza le stesse funzioni di TWLoader per il caricamento delle ROM dalla scheda SD. Inoltre include il caricamento delle ROM del (Super) GameBoy (Color) tramite GameYob,ilal nuovo exploit RocketLauncher, il cambio dei temi, ed ha un’opzione, in cui è possibile eseguire l’ultima ROM DS giocata all’avvio. Per avviareavrete bisogno di un exploit DSi , come ad esempio sudokuhax o RocketLauncher oppure una flashcard. ANTEPRIMA Istruzioni Estrarre i file / cartelle del file zippato in 7z, alla radice della scheda SD del DSi. Mettere le ROM .nds in “SDMC: / ROM / nds /”. Siete pronti per partire! Lancia il tuo gioco con exploit, ecaricherà! Controlli R: lanciare un gioco (via ...