: 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti - GiorgioPStream : 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti - Asgard_Hydra : 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti - scoopscoop6 : 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti - claudiofiera : 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti - micheleiurillo : 10 anni di Columbus, il laboratorio orbitante degli astronauti -

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Vi si coltivano piante, si studiano nuovi materiali, cellule, persino il corpo umano, a partire da semplici analisi del sangue fino ai neuroni del cervello. Tutto a più o meno 400 chilometri dalla Terra, roteando attorno al nostro Pianeta per 15-16 volte al giorno a una velocità di oltre 25mila chilometri orari. È il modulo, ilper la ricerca scientifica della Stazione spaziale internazionale, sede di tutti gli esperimenti condotti in orbita (e quindi in condizioni di microgravità) negli ultimi 10. Il prossimo 7 febbraio si celebra il decimoversario dal lancio del vettore che ha trasportato questa “stanza” cilindrica (misure: otto metri per quattro e mezzo) nello Spazio. Per l’occasione l’Agenzia spaziale europea, che ha sviluppato il modulo, ha realizzato questo bel video: un breve documentario dove si racconta tutta la sua storia. Ti è piaciuto? Guarda ...