Si ritiene che fossero trafficanti di droga i 9 morti nellaavvenuta in, a Monterrey. I novestavano guardando una partita di calcio in televisione, quando assalitori armati hanno fatto irruzione nella casa dove si trovavano. Il procuratore generale dello stato di Nuevo Leon, Bernardo Gonzalez, ha riferito che sette sono statisul posto e altri due sono morti per le ferite in ospedale, e che della droga è stata trovata nella casa.(Di lunedì 29 gennaio 2018)