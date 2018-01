Xiaomi Italia | In Arrivo Il Primo Negozio A Milano!

Xiaomi aprirà il suo primo negozio in Italia : Non tutti saranno a conoscenza del marchio Xiaomi. Per chi non lo sapesse, Xiaomi è un brand cinese produttore di una grande varietà di dispositivi mobili. Tra di questi, probabilmente la linea dedicata agli smartphone è quella che presenta il maggior numero di modelli ma non mancano alcuni modelli di smartwatch, smartband e addirittura di televisioni. Fino ad oggi, tuttavia, avere un dispositivo di questo produttore era un impresa assai ardua. ...

Xiaomi sta per sbarcare in Italia : presto a Milano il primo Mi Store : Xiaomi aprirà a Milano il suo primo Mi Store nel nostro Paese. La conferma arriva da una ricerca di personale su LinkedIn. Sono infatti aperte 5 posizioni lavorative per persone che abbiano capacità manageriali, profonda conoscenza dell'ecosistema Mi e che abbiano un'ottima conoscenza delle lingue, inclusa quella cinese. L'articolo Xiaomi sta per sbarcare in Italia: presto a Milano il primo Mi Store è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi Mi A1 e Honor 8 calano di prezzo in Italia : Xiaomi Mi A1 cala sensibilmente di prezzo su Amazon, mentre Honor 8 è in promozione fino a fine gennaio a soli 249,90 euro su HiHonor. L'articolo Xiaomi Mi A1 e Honor 8 calano di prezzo in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus - caratteristiche - prezzo - uscita in Italia : 4 Dicembre 2017 - Xiaomi è oramai diventata una delle aziende più importanti nel mondo degli smartphone. E da poche settimane ha cominciato a vendere i propri smartphone anche in Italia (è possibile trovarli su alcuni siti di e-commerce e anche in alcuni centri commerciali), ...

Xiaomi continua l’invasione dell’Italia : ora tocca a Trony : Xiaomi sembra decisa a conquistare la grande distribuzione italiana: ora gli smartphone cinesi sono in vendita anche da Trony L'articolo Xiaomi continua l’invasione dell’Italia: ora tocca a Trony è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi alla conquista dell’Italia : smartphone in vendita anche da Esselunga : Il primo passo è stato iniziare a vendere tramite Amazon Italia e tutto il resto è una conseguenza che fa ben sperare per la diffusione del marchio Xiaomi, e dei relativi prodotti, all'interno del territorio italiano. L'articolo Xiaomi alla conquista dell’Italia: smartphone in vendita anche da Esselunga è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi arriva in Italia ufficialmente il 24 Novembre. Ecco tutti i prezzi dei prodotti disponibili : Xiaomi arriverà ufficialmente in Italia il giorno del Black Friday 2017. Il 24 Novembre 2017 è il grande giorno di Xiaomi in Italia Xiaomi in Italia è ufficiale. Data e prezzi di tutti i dispositivi disponibili su Amazon Xiaomi arriverà in Italia il 24 novembre 2017 rendendo disponibili ufficialmente i suoi prodotti su nel nostro […]

Amazon Italia ora vende anche gli Xiaomi! : Finalmente possiamo comunicarvi che i prodotti di Xiaomi sono sbarcati nel più amato store di e-commerce Italiano Amazon. A lungo chi voleva uno degli ottimi prodotti Xiaomi si è dovuto rivolgere all’importazione, visto che erano disponibili sono per i mercati asiatici. Adesso invece la apprezzata casa cinese si sta espandendo anche da noi, ed ha scelto Amazon Italia come canale di distribuzione per i suoi prodotti. La scelta non è ...

Xiaomi approda ufficialmente in Italia - telefoni acquistabili su Amazon! : Finalmente, dopo anni di attesa, Xiaomi sbarca in Italia. Era una notizia che ormai girava da tempo su Internet ma nessuno si sarebbe aspettato un arrivo così rapido e veloce, giusto in tempo per il Black Friday. Per ora, la società produttrice cinese di telefoni e accessori, è arrivata solamente sul sito di vendita più famoso al mondo, Amazon. Attualmente gli unici modelli disponibili sono solamente tre, Xiaomi Redmi 4x, Xiaomi Redmi ...