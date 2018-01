XBOX360Rilasciato MAME72 Release 3 2018

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 28 gennaio 2018) Il fantastico emulatore MAME è quasi disponibile su tutte le console e computer.Questaè veramente particolare perchè dopo 6 anni,i possessori di console Xbox360 con modifica JTAG/RGH hanno finalmente un nuovo aggiornamento del port di(sviluppato inizialmente da lantus) targato team Gamezfan.Le novità non sono poche.Molti giochi sono diventati giocabili a piena velocità,altri sono stati fixati con suoni e stabilità. All’interno dello spoiler trovate un elenco di giochi e le varie modifiche effettuate su questa nuova.Rispolverate la Xbox360 perchèè tornato!!! GIOCHI SelezionaVisualizza Nuovi giochi supportati Hyper Street Fighter II Puzz Loop 2 Title Fight Air Rescue Baryon Cute Fighters Dream World Gaia : The Last Choice Of Earth Rolling Crush FixEight (bootleg) DJ Boy Hyper Crash Gunbarich Power Instinct Legends Counter Run Dyna Gears Vasara ...