X-Files 11 | Mulder e Scully di nuovo insieme Per l' ultima volta

Torna X-Files con Mulder e Scully : ROMA, 28 GEN - Le avventure di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) Tornano dal 29 gennaio alle 21 in prima visione su Fox (Sky, 112) con 10 episodi. I due protagonisti stanno per ...

X-Files 11×01 shock : l’identità dell’Uomo che Fuma cambia tutto per Mulder e Scully (recensione) : Per venticinque anni ci hanno detto che la verità è là fuori e che dobbiamo crederci. X-Files 11x01 cambia le carte in tavola e ci dice "Voglio mentire". La title card del primo episodio dell'undicesima stagione potrebbe innescare l'inizio di una storia ancora più complessa, anche alla luce delle scioccanti rivelazioni sull'identità dell'ambiguo Cigarette Smoking Man, l'Uomo che Fuma. X-Files 11x01 entra subito nel vivo della mitologia della ...