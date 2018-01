Windows 10 non vi spia e Microsoft prova a dimostrarvelo

Windows 10 : La funzionalità Sets non arriverà con Redstone 4 : Sets rappresenta una delle novità, dal punto di vista grafico e della UI, più importanti dell’intera storia di Windows che ne andrà a rivoluzionare drasticamente l’esperienza utente. Per chi non avesse la vicenda, Sets è una funzionalità che consiste nel poter aprire schede multiple (simili a quelle di Edge per design) e avviare più applicazioni sotto un’unica finestra, garantendo una comodità di utilizzo superiore. E’ ...

Windows 10 on ARM : le app desktop non influenzeranno la mostruosa autonomia : Sappiamo benissimo che tra i vantaggi di Windows 10 on ARM, oltre alla sicurezza, troviamo anche l’autonomia che difficilmente i PC con processori Intel riescono a raggiungere. A tal proposito ricordiamo che secondo un dirigente di Qualcomm, Don McGuire, l’autonomia di questa versione del SO di Microsoft basata sul chip Snapdragon 835 sia del tutto senza precedenti, superando le aspettative iniziali e garantendo addirittura ben due ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Windows 10 Mobile : la versione 1511 non riceverà più aggiornamenti : Come anticipato dal nostro articolo, la versione 1511 di Windows 10 Mobile, conosciuta anche come November Update, non è più supportata. Dal 9 gennaio 2018, stranamente la stessa data della “morte” di Windows 8 e Windows 8.1, questa vecchissima versione di Windows 10 Mobile non riceverà più aggiornamenti cumulativi. Come accennato, la versione 1511 è molto vecchia ed è stato il primo vero e proprio major update di Windows 10 Mobile. ...

Microsoft : stop alle patch - PC non si avviano dopo l'aggiornamento di Windows 10 : Quando gli effetti di una soluzione sono peggiori delle cause del problema che si volevano eliminare. I problemi di sicurezza, e non, creati dai bugs di sicurezza Meltdown e Spectre, e che sta interessando la stampa, i blog e i forum specializzati in tecnologia di mezzo mondo, sembrano non placarsi. Proprio la settimana scorsa, il gruppo multinazionale di Redmond era corso ai ripari contro il dilagare dei bug Meltdown e Spectre nei portatili e ...

VanBasco non funziona su Windows 10 : come fare : Chi di voi è appassionato di Karaoke, sicuramente conosce VanBasco. Si tratta di un player molto popolare che permette di far scorrere il testo di una canzone con una base musicale in sottofondo. Dopo il rilascio della nuova versione di Windows, molte applicazioni del genere hanno smesso di funzionare o hanno accusato gravi problemi. Se anche a voi VanBasco non funziona su Windows 10, sappiate che non siete gli unici a soffrire questo ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.

Il programma Windows Insider non funziona correttamente su Windows 10 S : Windows 10 S è la nuova variante del sistema operativo di Microsoft destinato ai PC meno performanti e a tutto il mondo educational. Questo è molto utilizzato nelle scuole oppure da semplici curiosi o utenti che non hanno la necessità di scaricare programmi da Internet ma si servono del Microsoft Store per il download di app e software vari. Ebbene, in un modo un po’ bizzarro, chi è iscritto al programma Insider ed ha Windows 10 S ...

WhatsApp non funziona su BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 da oggi 1 gennaio : attivazione su nuovo telefono e salvataggio chat : Il 1 gennaio 2018 è arrivato e come promesso WhatsApp non funziona più su smartPhone BlackBerry OS, 10 e Windows Phone 8.0. Cosa devono fare ora tutti gli utenti rimasti a secco dell'applicazione di messaggistica così utilizzata? Magari in occasione delle feste sarà pure arrivato sotto l'albero un nuovo device, questo si supportato e dunque sarà fondamentale procedere all'attivazione dell'app su quest'ultimo device, non senza prima magari ...

Windows bloccato o non si avvia : come recuperare i file : Uno degli incubi di chi possiede un PC, soprattutto per chi ci lavora o lo utilizza per studiare, è quello di non riuscire più ad accedere a Windows e quindi di non riuscire ad accedere più ai file. Molto spesso però i problemi di avvio di Windows non compromettono i file che, con qualche stratagemma, saranno accessibili e salvabili su supporti di memoria esterni, anche nel caso in cui non si riesca a ristabilire il corretto funzionamento del ...