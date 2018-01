We are the world | 33 anni fa veniva incisa a Hollywood

Eiji Aonuma : "Breath of the Wild potrebbe essere stato il gioco più divertente su cui lavorare" : Eiji Aonuma afferma che Breath of the Wild potrebbe essere stato il gioco più divertente su cui abbia mai lavorato, riferisce Nintendoeverything.Aonuma è stato coinvolto con la serie Zelda per molti anni, eppure tra tutti i giochi a cui ha contribuito, ha scelto proprio questo per essere stato il più piacevole su cui lavorare.Il motivo, riferisce, è dovuto al personale che ha lavorato al progetto. Il team ha preso così tanta iniziativa che ha ...

Stefania Sandrelli : "Catherie Deneuve? Un'amica. Ma non esiste la libertà d'importunare" : "Io sto con le donne che denunciano. Sono amica della Deneuve; ma la libertà di importunare non esiste. È un tema che sento molto, fin da quando girai Io la conoscevo bene". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Stefania Sandrelli parla della sua carriera, di molestie e dei tanti suoi amori. Tra tutti, il più importante è stato Gino Paoli, dalla quale ha avuto una figlia, Amanda. Si legge sul Corriere ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia farà sognare alle Olimpiadi. Fiducia in crescita - senza pressioni mi esalto” : Dorothea Wierer sarà una delle grandi protagoniste dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che scatteranno il prossimo 9 febbraio. L’azzurra ha rilasciato un’intervista a Sport Week, settimanale di Gazzetta dello Sport. Al momento Doro è terza in classifica generale di Coppa del Mondo, al comando c’è Kuzmina che però “Non credo sia imbattibile, ma è davvero forte: le gare si decidono al poligono, ...

The Dark Side of the Moon : Umanesimo e Storia nell'universo circolare dei Pink Floyd : ... sul cui significato ambiguo si discute da decenni, danno vita a un crescendo musicale che ha invece il sapore romantico del trionfo dello Spirito sul Mondo, un inno all'uomo e alla vita che sembra ...

The Aes - è l'ora di acquistare : Brilla The Aes , che passa di mano con un aumento del 2,60%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che The Aes mantiene forza relativa positiva in confronto ...

TheFork lancia la sezione Insider per prenotare i ristoranti gourmet (anche scontati) : Acquistata da TripAdvisor nel 2014 e attivata nel nostro Paese l’anno successivo, l’app TheFork ha nel suo paniere oltre 45mila ristoranti a livello internazionale, 10mila dei quali in Italia, e consente di prenotare direttamente attraverso lo smartphone un tavolo per pranzo o cena, sfogliando i locali proposti dal servizio. Per facilitare questa scelta TheFork ha presentato oggi una novità nei suoi contenuti: la suddivisione dei ...

L'uscita di Anthem potrebbe slittare al 2019 : L'attesissimo Anthem, titolo che ha concentrato su di sé le attenzioni di pubblico e critica subito dopo il reveal all'E3 2017, è il nuovo ambizioso progetto targato BioWare che, a quanto pare, sarà molto vasto con aree esplorabili più grandi di quelle viste in Destiny.Le informazioni sul gioco non sono moltissime, a dire la verità, e riguardo la data di uscita ancora non è stato confermato nulla: si parlava di un rilascio nel corso dell'autunno ...

L'attacco a Save The Children non deve fermare il nostro operato : Ieri mattina siamo stati raggiunti da una terribile notizia: un commando armato ha fatto irruzione all'interno della sede di Save the Children a Jalalabad, capitale della provincia orientale afghana di Nagarhar. Da quanto riportato dalle agenzie stampa internazionali, un kamikaze si è fato esplodere con un'autobomba all'entrata della struttura della Ong per permettere l'irruzione di uomini armati dentro la sede.I motivi dell'attentato ...

Stash dei The Kolors : “Sanremo per andare oltre l’inglese - Elisa mi sta consigliando…” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018, dovranno cantare “eccezionalmente” in italiano. Quando Maria De Filippi diceva riferita a loro: “No i vincitori di Amici al teatro Ariston”. Stash: “Sanremo per uscire dalla gabbia dell’inglese” Finora la band di Amici 14 aveva cantato solo in italiano. Ma ovviamente al Festival non è possibile. “La nostra […] L'articolo Stash dei The Kolors: ...

The Flash 4 impantanata in prigione solo per lanciare l’uomo elastico? Il nuovo episodio divide : The Flash 4 rimane impantanata proprio come il suo protagonista e questo divide il pubblico della serie. Se già la scorsa settimana non tutti sono rimasti contenti da un processo lampo che ha visto Barry finire subito in prigione in soli 45 minuti, adesso tutti si chiedono quale sia lo scopo di tenere il velocista dietro le sbarre mentre al di fuori succede di tutto, è davvero solo un modo per lanciare definitivamente l'uomo elastico? Ralph ...

Vi considerate dei maestri di Guitar Hero? Provate a completare Through the Fire and Flames bendati e senza commettere errori : Randy Ladyman è uno streamer di Twitch di 22 anni che gioca a Guitar Hero da quando ne ha 12 e che ha deciso di tentare un'impresa apparentemente impossibile: completare Through the Fire and Flames alla difficoltà esperto senza alcun errore e completamente bendato.Per chi non lo sapesse, Through the Fire and Flames dei DragonForce è considerata una delle canzoni più difficili di Guitar Hero 3: Legends of Rock e riuscire a portarla a termine ...

Blockchain.info permette di comprare e vendere Bitcoin e domani anche Ethereum : Una delle società di criptovalute più grandi al mondo, Blockchain.info va all'attacco di CoinBase e annuncia di avere iniziato a offrire ai suoi utenti americani la possibilità di acquistare e vendere Bitcoin . L'annuncio potrebbe non essere l'...

Biathlon - Dorothea Wierer : 'Fatico a fare le scale. Ora lavatrici e relax' : ANTERSELVA La fatina della valle boscosa sfreccia sugli sci e spara con la carabina, lasciando senza fiato per tutta la notte, come cantano gli invasori della terra del Biathlon, in questo lembo di ...